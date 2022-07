Disminuye la dificultad de los hogares cántabros para llegar a fin de mes a pesar de que aumenta la carencia material

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de hogares cántabros con dificultades para llegar a fin de mes ha disminuido en 2021 a pesar de que ha aumentado la carencia material, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recogido el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Estos datos, consultados por Europa Press, revelan que el 35,3% de los hogares cántabros presenta algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes en 2021, un dato inferior al registrado para el total nacional situado en el 43,7%.

Además, el año pasado descendió con fuerza el número de hogares en Cantabria con dificultades, al pasar del 13,3% en la encuesta de 2020 al 8,1%, y también se redujo la proporción de hogares con cierta dificultad, del 22,7% de 2020 al 19,1% de 2021.

Sin embargo, ha aumentado más de un punto los hogares que presentan mucha dificultad para llegar a fin de mes, del 7% de 2020 al 8,1% del año pasado.

En el lado opuesto, han crecido todas las categorías 'con facilidad' para llegar a fina de mes, hasta alcanzar en conjunto el 64,7% de los hogares.

El mayor aumento se da entre los hogares que declaran llegar a fin de mes 'con cierta facilidad', cuyo crecimiento es de casi 4 puntos porcentuales al pasar de representar el 29,8% al 33,7%.

Por otra parte, atendiendo a la carencia en determinado número de conceptos, en la encuesta de 2021 el 28,3% de los hogares de Cantabria no puede permitirse al menos dos conceptos, dato similar al registrado en 2020 (29%). Para el conjunto de España este porcentaje se sitúa en el 30,1%.

Los conceptos considerados son no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etcétera) en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; y no puede permitirse disponer de un ordenador personal.

El porcentaje de hogares de Cantabria con carencia de al menos tres de estos conceptos ha aumentado con respecto al año anterior, hasta situarse en el 13,9% frente al 10,3% del 2020. En España el incremento ha sido menor, al pasar del 15,8% al 16,9% en 2021.

Además, la carencia material severa, es decir, aquellos hogares que no pueden permitirse al menos cuatro de los conceptos, casi se ha duplicado, al alcanzar el 6,6% frente al 3,4% de 2020. Nuevamente en el conjunto nacional el aumento ha sido más atenuado si bien partía de un porcentaje más elevado: del 6,5% al 7,3%.

LA MAYORÍA DE VIVIENDAS SON EN PROPIEDAD

La estadística también analizar el régimen de tenencia de la vivienda principal, que en Cantabria, al igual que en España, es principalmente la propiedad, con unos datos del 77,3% y 75,8% respectivamente.

El alquiler es la segunda opción en relación al régimen de tenencia de la vivienda principal en Cantabria. El alquiler a precio de mercado representa en Cantabria el 15,8% de los hogares, una cifra en línea con España (15,2%).

El alquiler a precio inferior al de mercado supone en Cantabria el 0,9% frente al 3,3% a nivel nacional.

En cambio, la cesión gratuita en Cantabria representa el 7,2% restante y un 6,8% en España.