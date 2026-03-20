Doce detenidos en el operativo de drogas y armas con 200 guardias civiles, que sigue con registros

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SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas y de armas en varias localidades cántabras, en el que participan cerca de 200 agentes, sigue en marcha este viernes y ya en el día de ayer se saldó con doce detenidos y la incautación de armas, drogas, dinero y joyas.

Así lo ha informado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, a preguntas de la prensa al acudir esta mañana a la presentación del sello emitido por Correos dedicado a Mario Camus, en la Filmoteca de Cantabria, donde ha señalado que en la jornada de hoy se están practicando nuevos registros en diversas viviendas y locales.

Casares, que ha abogado por ser "cauteloso" y esperar a que termine la operación para ofrecer más detalles, ha confirmado que en el día de ayer hubo 12 detenidos por parte de la Guardia Civil y también se procedió a la incautación de armas --cortas y largas--, así como diversas cantidades de sustancias de drogas, dinero en efectivo y joyas.

Como ya manifestó ayer, se trata de una operación en la que la Guardia Civil lleva trabajando meses y que este jueves, en coordinación con la Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en Torrelavega, Santander y Castañeda. El dispositivo especial continúa este viernes, en el que el delegado del Gobierno espera tener también resultados "importantes".

La Guardia Civil desplegó a primera hora de este jueves un amplio dispositivo de manera simultánea en varias localidades de Cantabria, formado por entre 150 y 200 agentes.

A preguntas de la prensa acerca de si la actuación está relacionada con los tiroteos ocurridos en Torrelavega, el delegado señaló que "tiene mucho que ver" con el municipio pero es "mucho más amplia" y "trasciende" a este motivo.

La operación, para la que se ha decretado secreto de sumario y "ha causado sorpresa" en algunos lugares, es de la Guardia Civil de Cantabria y cuenta con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia UUSECIC), de modo que cuenta con efectivos de fuera de la comunidad autónoma hasta alcanzar los casi dos centenares.