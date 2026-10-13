Doce municipios acogen esta semana el circuito cultural Territorio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Territorio, promovido por la Consejería de Cultura, continúa esta semana su recorrido por los municipios de Cantabria con una intensa programación cultural que reunirá propuestas de teatro, narración oral, títeres, magia y espectáculos familiares para todos los públicos.

La agenda arrancará el jueves 15 con dos citas teatrales. A las 19.30 horas, el Mercado de Sarón, en Santa María de Cayón, acogerá la representación de 'La noche más bella', de Arte en Escena, y a las 20.00 horas, el Centro Ramiro Mora de Penagos recibirá a La Machina Teatro con la obra 'Mamá'.

El viernes 16 será la jornada con mayor número de actividades. La programación comenzará a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal de Ampuero, con Kaskabel y Cía y su espectáculo 'La pirata trotavientos'. A la misma hora, la Biblioteca de Bezana, en Santa Cruz de Bezana, acogerá la sesión de narración oral 'Cuentos de la Braña', a cargo de Alberto Sebastián, mientras que el Centro Cultural de Villacarriedo ofrecerá 'Aurora y el cuento secreto', de Amalgama Teatral.

A las 19.00 horas, el Salón de Actos de Gama, en Bárcena de Cicero, será escenario de 'Incompatibles', de Rebanal Teatro. Media hora después, la Casa de Cultura de Villaescusa recibirá a César Bueno con 'Debajo de mi sombrero'. La jornada concluirá a las 20.00 horas en el Centro Cultural de Meruelo, donde Mago Xuso presentará 'Magix Men'.

La actividad continuará el sábado 17 con cinco nuevas propuestas. A las 18.00 horas, el Centro Cultural de Cartes ofrecerá 'El principito', de Makondo Teatro; el Centro Cultural de Soto de la Marina, en Santa Cruz de Bezana, 'El hadelfo', de Épalu Títeres; y el Teatro Casino Liceo de Santoña recibirá al Mago Xuso con 'MagIA'.

A las 19.00 horas, el Centro Juvenil Vive Miengo será escenario de '¿Qué pasaría si...?', espectáculo de Julianini. La programación del sábado finalizará a las 20.00 horas en el Auditorio Bajo Deva de Val de San Vicente, con la representación de 'Yo, Sancho (Panza)', de Hilo Producciones.

El domingo 18, la Biblioteca de Bezana volverá a convertirse en punto de encuentro para el público familiar con una nueva representación de '¿Qué pasaría si...?', de Julianini, a partir de las 18.00 horas.

Con esta programación, el Circuito Territorio continúa acercando la actividad cultural a todos los rincones de la comunidad autónoma, fomentando el acceso a las artes escénicas y la participación ciudadana a través de una oferta diversa, descentralizada y dirigida a públicos de todas las edades.