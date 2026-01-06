Una docena de camiones inician la mañana de Reyes embolsados en la A-67, a la altura de Molledo

Archivo - Camiones en la carretera con nieve en Cantabria. Temporal. Tráfico cortado. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve ha hecho que en torno a una docena de camiones hayan tenido que ser embolsados durante las primeras horas de la mañana de este martes, Día de Reyes, en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de la localidad de Santa Cruz, en el municipio de Molledo.

El embolsamiento de camiones ha concluido aproximadamente sobre las 10.00 horas y en estos momentos la circulación está "normalizada", según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Aunque la medida estaba activa desde poco después de las 3.00 horas, casi la totalidad de los camiones afectados han estado retenidos en el tramo horario que abarca desde las 7.00 a las 10.00.