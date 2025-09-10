Docentes celebrarán desde esta tarde encierros en al menos tres institutos como previa a la huelga

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asambleas docentes de al menos tres institutos cántabros han convocado encierros a partir de esta tarde y noche, como previa a los dos días de huelga que se celebrarán este jueves y viernes, 11 y 12, en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para reclamar la adecuación salarial.

Por ahora, hay encierros convocados en el IES Valle del Saja, en Cabezón de la Sal, a partir de las 18.30 horas; en el IES Nueve Valles de Puente San Miguel (Reocín) desde las 19.00, e IES Vega de Toranzo de Alceda (Corvera de Toranzo) a las 20.00, según ha informado el sindicato STEC.

Además, ya para este jueves, primer día de huelga en institutos y enseñanzas deportivas, hay convocadas movilizaciones comarcales, que se celebrarán en Castro Urdiales, Laredo, Santander y Cabezón de la Sal, a las 12.00 horas, y por la tarde, desde las 18.00 en la Plaza Mayor de Torrelavega.

La concentración de Santander se celebrará en el Río de la Pila, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación; en Castro será en la Plaza del Ayuntamiento; en Laredo, en los aledaños del antiguo Consistorio; en Cabezón en la Plaza de la Paz, y en Torrelevega está convocada en la Plaza Mayor.

La Junta de Personal Docente ha llamado a secundar "masivamente" la huelga convocada para este jueves y viernes en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y a participar en las concentraciones programadas.

Con estas dos jornadas de huelga en estas etapas educativas se da continuidad a las celebradas los días 8 y 9 en Infantil y Primaria, que desde la Junta han tildado de "éxito", con un seguimiento del 56%, según sus datos, unido a la "histórica manifestación" del lunes por la tarde en Santander que, según sus datos, reunió a más de 9.000 personas pese a las inclemencias meteorológicas.

"El profesorado vuelve a movilizarse para exigir el respeto y la dignidad que merece la enseñanza pública en Cantabria. La Consejería de Educación no puede seguir ignorando esta realidad. Ningún otro consejero ha generado tanto rechazo entre el profesorado. La actitud de bloqueo, la imposición de servicios mínimos abusivos tumbados por la justicia, el boicot a los canales de comunicación de la Junta de Personal y la campaña de desprestigio contra la labor docente solo han servido para reforzar la unidad y la determinación del colectivo", ha señalado desde la Junta.

El órgano sindical ha animado a todo el profesorado a participar en las movilizaciones "porque cada voz y cada presencia suma fuerza para lograr que la Administración retire las cláusulas abusivas, respete los derechos del profesorado y abra un proceso real de negociación".

"Los docentes de la enseñanza pública hemos cumplido siempre con nuestras obligaciones y hemos estado a la altura cuando el sistema nos lo ha pedido. Ahora exigimos que la Administración, tras 17 años de espera, cumpla con su parte y reconozca el esfuerzo que día a día sostiene la educación pública en Cantabria", ha señalado.