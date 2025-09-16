Los docentes se concentran el jueves en el Paraninfo de la UC, donde Buruaga y Silva abrirán el curso

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los docentes cántabros están llamados a una nueva concentración este jueves 18 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), donde la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Educación, Sergio Silva, acudirán al acto de apertura del curso académico.

Además, la protesta de la Junta de Personal Docente no universitario coincide con la jornada de huelga que también ha convocado en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs), conservatorios y escuelas de arte, que sigue a las celebradas la semana pasada en los colegios e institutos.

La concentración del jueves se celebrará ante el Paraninfo --en la calle Sevilla de Santander-- a las 18.00 horas, una hora antes de que comience el acto de apertura del curso académico en la que participarán Buruaga y Silva, en conflicto con la Junta de Personal Docente desde hace meses por la falta de acuerdo para la adecuación salarial pendiente del colectivo.

Si bien el Gobierno y los sindicatos de la Junta ya han llegado a una conformidad para la cuantía de la subida, fijada en 180 euros mensuales a alcanzar de manera lineal en un marco de cinco años, ahora les separa la que denominan 'cláusula Silva', que vincula ese incremento a la existencia de presupuestos.

Ante la negativa del consejero a retirar esa cláusula y de los sindicatos a aceptarla, éstos han dado comienzo el curso con huelgas que arrancaron la semana pasada en la etapa escolar e institutos, y continúan este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre en Enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Educación Permanente de Personas Adultas.

A continuación, el 7 y 8 de octubre habrá huelga en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.