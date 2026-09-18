El Doctor Madrazo acoge 24 fotos de la muestra 'Colere. Arquitectura y Territorio' del Centro Niemeyer

Inauguración de la muestra 'Colere'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acoge desde este 18 de septiembre y hasta el 30 de octubre la exposición 'Colere. Arquitectura y Territorio', una producción propia del Centro Niemeyer que llega a la capital cántabra dentro de su recorrido itinerante, con 24 fotografías que proponen una reflexión sobre la relación entre arquitectura, territorio y las formas contemporáneas de habitar.

Las obras, en formato 80 x 100 centímetros, han sido realizadas por Cristina Ferrández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello, cuatro autores radicados en Asturias, que ofrecen diferentes miradas sobre sus paisajes, construcciones y espacios.

Estas imágenes plantean cuestiones relacionadas con la intervención humana sobre el territorio y con la influencia que los espacios ejercen, a su vez, sobre la forma de vida de las personas, una reflexión que conecta con los principios de la Nueva Bauhaus Europea y sus tres valores fundamentales: belleza, sostenibilidad e inclusión.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado este viernes la muestra, junto al comisario, Armando Adeba; la directora de la oficina principal de Caja Rural de Asturias en Santander, Yolanda Alonso; la responsable de zona de Banca Privada de Caja Rural de Asturias, Ana Gómez; y la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

Por su parte, el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, no ha podido asistir a la inauguración de la exposición, dado que a su llegada a la capital cántabra se ha sentido indispuesto y ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital Valdecilla, según han indicado los asistentes.

En cuanto a la muestra, la alcaldesa ha destacado la satisfacción que supone para Santander recibir una producción propia del Centro Niemeyer y "estrechar" la colaboración con una institución que este año celebra su 15 aniversario y que se ha consolidado como un referente cultural.

Además, ha subrayado que la temática de la exposición son cuestiones "plenamente presentes" en el futuro de las ciudades. "Construir una ciudad mejor exige pensar en la sostenibilidad y en los desafíos ambientales, pero también en la calidad de los espacios públicos, la arquitectura, la accesibilidad, la convivencia y la experiencia cotidiana de las personas que viven en ella", ha señalado.

En este punto, ha añadido que Santander se identifica especialmente con esta reflexión porque la ciudad ha hecho del paisaje, del espacio público, de la cultura y de la transformación urbana "elementos fundamentales de su identidad".

La regidora ha puesto también en valor el carácter itinerante, abierto y gratuito de 'Colere', concebida por el Centro Niemeyer para salir de su propia sede y acercarse directamente a los ciudadanos a través de casas de cultura y salas de exposiciones.

Asimismo, ha incidido en los vínculos entre Cantabria y Asturias, dos territorios vecinos que comparten una estrecha relación entre los espacios urbanos, rurales y naturales.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que esta colaboración permita abrir nuevas oportunidades de cooperación con Avilés y el Centro Niemeyer.

Finalmente, Igual ha destacado que la exposición convivirá con las propuestas del MAS y el Centro Botín, con Faro Santander recién inaugurado y con el futuro Museo Asociado al Reina Sofía avanzando hacia su apertura.

Por su parte, el comisario de la muestra, que ha destacado la importancia de que todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura, ha señalado que en esta iniciativa se han trabajado tres elementos principales: la sostenibilidad, la igualdad y la belleza en materia de arquitectura y territorio.

Mientras que Gómez ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración para que esta exposición sea una realidad, que es "origen de palabras", dado que trata de "cultivar, cuidar y, sobre todo, cultura".