El documental Semillas de Kivu podrá verse este jueves en la Biblioteca Central de Santander - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El documental español 'Semillas de Kivu', que ha sido proyectado en el Parlamento Europeo, Naciones Unidas o El Vaticano, se podrá ver este jueves, 9 de julio, en la Biblioteca Central de Santander.

En un comunicado, la Universidad de Cantabria (UC) ha informado de que esta actividad complementaria a los Cursos de Verano, tendrá lugar a las 19:00 horas.

La muestra audiovisual, que fue reconocido con el premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental, trata de revelar el papel de la violencia sexual en la guerra por los minerales del Congo.

La obra aborda la realidad de un grupo de mujeres que llega hasta el Hospital de Panzi, en la República Democrática del Congo, después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona, que dominan los recursos minerales.

Su tratamiento psicológico antes de la reinserción las enfrenta al dilema de aceptar a los bebés que han dado a luz tras las violaciones.

Tras la proyección habrá un coloquio con su codirector, Néstor López, para quien este documental es más "un proyecto de vida" que una película, ya que lleva más de diez años trabajando en la zona.

Y es que, López ha destacado que Kivu es un territorio rico en materiales muy raros que se utilizan en la industria tecnológica, especialmente en la fabricación de teléfonos y ordenadores, y que el daño a la población local potencia la expropiación de los recursos naturales con mayor libertad.

"Matar a la gente o usar armas cuesta dinero y hay que mantenerlo, pero violar de manera masiva a las mujeres cuesta cero dólares. Entonces, la gran mayoría de la guerra se usa desde la estructura de violación, es decir que todo nuestro sistema tecnológico está sostenido por estas mujeres, en el cuerpo de estas mujeres", ha recalcado.