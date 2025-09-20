Dos alumnos del Conservatorio Ataúlfo Argenta, reconocidos con el Premio Extraordinario de Música

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta de Santander Daniela Echevarría Hevia (piano) y Mario Villacorta Navarro (saxofón), han sido reconocidos con los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música correspondientes al curso 2024/2025.

Estos galardones, convocados por la comunidad autónoma de Cantabria, distinguen el excelente rendimiento académico del alumnado de enseñanzas profesionales y permiten a los premiados participar en la fase nacional del concurso.

Ambos jóvenes continuarán su formación en conservatorios superiores: Daniela Echevarría cursará estudios en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) y Mario Villacorta iniciará una nueva etapa en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA).

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha felicitado a estos estudiantes y ha señalado que la ciudad tiene en el Conservatorio "un referente de formación musical que prepara a sus alumnos para alcanzar metas tan exigentes como estos premios".

"Daniela y Mario son ejemplo de esfuerzo, talento y constancia, y su éxito es también un reconocimiento al compromiso del centro, de sus docentes y de las familias", ha afirmado.

En total se han concedido tres premios, dos de los cuales han recaído en alumnos del conservatorio municipal santanderino, un resultado que la edil ha calificado como "motivo de orgullo para la ciudad y un reflejo de la calidad del centro y de su profesorado".

Ha añadido que este logro abre camino a nuevas generaciones de músicos santanderinos y sitúa al Conservatorio Ataúlfo Argenta en el mapa de "la excelencia académica".

Los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música reconocen al alumnado que ha finalizado sus estudios con un rendimiento sobresaliente. Para optar a ellos es necesario haber cursado estas enseñanzas en un centro educativo de Cantabria y acreditar una nota media igual o superior a 8,75 en los dos últimos cursos.