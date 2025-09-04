Dos conductores positivos en drogas se dan a la fuga tras chocar contra sendos vehículos en Santander

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores, un hombre de 28 años y una mujer de 34, que habían consumido drogas, se dieron a la fuga tras sendas colisiones con otros vehículos este miércoles en Santander.

El primer incidente se produjo sobre las 10.40 horas en la calle San Fernando, cuando chocaron dos vehículos con el resultado de daños materiales. Uno de los implicados, de 28 años, abandonó el lugar sin facilitar datos, por lo que fue perseguido e interceptado por la otra parte en la calle Castilla, donde agentes de la Policía Local le solicitaron realizar la prueba de sustancias estupefacientes, que resultó positiva en THC, por lo que incoaron expediente administrativo.

La otra colisión entre dos vehículos se produjo a las 13.10 horas en la rotonda de Valdecilla Sur, también con daños materiales. Como en el caso anterior, la conductora se fue del lugar sin facilitar sus datos y fue perseguida e interceptada por la otra parte en la calle Emilio Díaz Caneja. Allí los agentes le hicieron la prueba de estupefacientes, que dio positivo en anfetaminas, e incoaron expediente administrativo.