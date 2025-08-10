Dos detenidos y un herido tras una pelea en un local de la zona de ocio de Torrelavega

En la segunda noche de las fiestas de la ciudad, y después de un altercado similar y con las mismas personas involucradas SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Torrelavega a dos hombres como presuntos autores de las lesiones que ha sufrido otro varón tras un altercado en un local de la zona de ocio de la ciudad, situado en la calle Alonso Astúlez, en el segundo día de sus fiestas patronales.

El herido presentaba un corte y fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana, mientras que los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El incidente se ha producido sobre las cuatro de la madrugada, después de que se registrara otro similar con anterioridad en el mismo lugar y por parte de las mismas personas.

La primera pelea se saldó con la identificación de varios de los involucrados, puesto que los integrantes de una de la partes se habían marchado ya, y el traslado de uno de los primeros a dependencias policiales, para su identificación y propuesta de sanción.

Y tras recibir el nuevo aviso en el 091, se movilizaron a la zona dotaciones de policías que separaron a las partes implicadas en el altercado.

Esta actuación se enmarca dentro del dispositivo de ocio reforzado, con personal uniformado y de paisano, del Cuerpo, que ha destacado que no se ha registrado ninguna otra incidencia reseñable en la segunda jornada festiva.