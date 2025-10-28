Dos detenidos por el robo de tuberías de cobre de una urbanización de Piélagos, que provocó un escape de gas

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años y a una mujer de 27 como presuntos autores del robo de tuberías de cobre pertenecientes a la instalación de gas de una urbanización de Piélagos, que provocó un escape de gas que hizo necesario el corte del suministro por la existencia de riesgo para los vecinos.

Sobre las 5.00 horas del 17 de octubre, una patrulla de la Guardia Civil de Polanco fue alertada del posible robo de tuberías de cobre en un edificio habitado en este municipio.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que los conductos de cobre que suministran gas al edificio, se encontraban colgando y había un fuerte olor a gas.

Además, fueron informados de que el día anterior se había producido un hecho similar con sustracción de una tubería, lo que produjo un corte temporal del suministro de gas.

Los presuntos autores habían abandonado la zona en un vehículo, del que se conocieron diferentes datos.

Tras una búsqueda por la zona, a unos 500 metros del lugar, los agentes localizaron al citado automóvil, que parecía estar sin ocupantes, si bien, en su interior se hallaron ocultas a dos personas, que fueron detenidas como presuntos autores del robo y de los daños causados en los conductos del gas.