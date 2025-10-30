Dos detenidos por robos en máquinas de autolavado de gasolineras de cuatro municipios de Cantabria

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación 'Nageta', ha detenido a dos hombres de 29 años como presuntos autores de robos cometidos en estaciones de servicio donde se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado, y de robar un vehículo, hechos que cometieron en los municipios de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto. Además, a uno de ellos, se le considera presunto autor de otro robo con fuerza en un trastero de Santa Cruz de Bezana.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de una serie de denuncias por robos en máquinas de autolavados de diferentes estaciones de servicio y determinó que para desplazarse a las estaciones de servicio se había utilizado un vehículo robado en una empresa de alquiler de Camargo, tras forzar el portón del establecimiento.

Los agentes averiguaron la identidad de los presuntos autores este mes de octubre, cuando fueron localizados y detenidos.

Además, a uno de ellos se le encontraron diferentes efectos que habían sido robados en un trastero de Santa Cruz de Bezana en el pasado mes de septiembre.