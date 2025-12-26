Dos detenidos en Santander por agredir a sus parejas, que fueron evacuadas a Valdecilla

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a dos hombres, de 43 y 34 años, como presuntos autores de sendos delitos de violencia de género, por agredir supuestamente a sus respectivas parejas, de 46 y 41 años, que tuvieron que ser evacuadas al Hospital Valdecilla.

En los dos casos, la agresión se produjo tras una discusión en el domicilio, acompañada de insultos y amenazas. El primero tuvo lugar a las 10.00 horas del jueves en la calle Canalejas, donde fue arrestado el sospechoso de 43 años. Y el segundo, a las 17.30 horas en Isaac Peral, con la detención del otro varón de 34.

La Policía instruyó diligencias para el Juzgado por sendos supuestos delitos de violencia de género y las víctimas pasaron a ser asistidas por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) del Cuerpo municipal.