Dos heridos en el choque de un coche y un camión en la A-67, a la altura de Lantueno

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una leve y otra de mayor gravedad, en la colisión por alcance de un coche y un camión en el punto kilométrico 141 de la autovía A-67, a la altura de Lantueno.

Así lo ha informado el Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria en su cuenta de X, en la que ha señalado que los heridos han sido trasladados en ambulancia al hospital.

Hasta el lugar del accidente se han movilizado a los bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Reinosa.