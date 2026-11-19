Dos heridos en una colisión entre un coche y camión en la A-8 a la altura de Castro Urdiales - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este jueves en la colisión de un turismo y un camión en la autovía A-8, a la altura del municipio cántabro de Castro Urdiales.

El accidente se ha producido en el kilómetro 149, en sentido Santander, y los heridos han sido trasladados al hospital.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado para atender el accidente a los Bomberos de Castro Urdiales, Guardia Civil y servicio de Carreteras.