Dos heridos trasladados al hospital tras el vuelco de un vehículo en la CA-142 en Saro

Dos heridos trasladados tras el vuelco de un vehículo en la CA-142 en Saro - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladas este jueves al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras volcar el vehículo en el que viajaban por la carretera CA-142, el punto kilométrico 17,7, a su paso por la localidad de Saro.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado para atender el accidente a bomberos del Gobierno, Guardia Civil, sanitarios del servicio 061 y a personal de mantenimiento de carreteras, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.