Dos mujeres atropelladas en Torrelavega por un conductor que se "despistó"

Archivo - Aparcamiento entre las calles Augusto González Linares y Coro Ronda Garcilaso - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 61 años se ha despistado al volante, se ha salido de la vía y ha chocado contra un bolardo, impactando contra dos mujeres que se encontraban en la acera, que han resultado heridas.

Los hechos han ocurrido este pasado martes, sobre las 13.55 horas en la calle Augusto González Linares de Torrelavega, junto al local comercial de Gestoría Quintanilla, según información policial a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el momento que ha llegado al lugar la Policía Local, a las 14.10 horas, los servicios sanitarios del 061 Cantabria ya se encontraban atendiendo a las víctimas, que han sido trasladadas al hospital.

Una de ellas, de 52 años, fue evacuada en un soporte vital avanzado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como consecuencia de las heridas sufridas.

La otra, de 34 años, y que ya se encuentra en reposo domiciliario, fue transportada en ambulancia convencional al Hospital de Sierrallana por un ataque de nervios.

El local de la gestoría ha sufrido daños como consecuencia del accidente y el responsable de la misma ha mostrado a los agentes la grabación de las cámaras de videovigilancia, en la que se ve al coche invadir la acera e impactar contra las mujeres.

El conductor, vecino de Hinojedo (Suances), ha manifestado a la Policía que se encontraba buscando aparcamiento cuando "se despistó" y pisó el freno para dar un volantazo, momento en el que se le fue el coche e invadió la acera tras arrancar un bolardo.

El coche presenta daños en la parte frontal, concretamente en la defensa y el parabrisas, y un reventón de una rueda. Además, se han activado los airbags.

Además, el bolardo ha sido arrancado de cuajo de la acera.

Se trata del segundo atropello múltiple ocurrido en Cantabria en menos de una semana, pues hace siete días un conductor de unos 50 años que dio positivo en cocaína y afirmó haberse quedado dormido al volante se salió de la vía en la calle Calvo Sotelo de Santander, frente al Ayuntamiento, chocó contra un poste de la acera junto al paso de peatones e impactó contra varias personas que se encontraban en él, hiriendo a tres mujeres, que tuvieron que ser trasladadas al hospital.