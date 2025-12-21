Dos obras fotográficas de Chema Prieto se suman a la colección 'Arte para la Salud' de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marqués de Valdecilla ha sumado a su colección 'Arte para la Salud' dos obras fotográficas donadas por el artista Chema Prieto, que han sido instaladas en el hospital universitario con el objetivo de humanizar sus espacios a través del arte.

Se trata de las piezas 'Pasajeros de la vida' --situada junto a la floristería-- y 'Sola en la Burbuja' --en la sala de espera del área de Salud Mental Infanto-Juvenil--.

Ambas han sido donadas de forma altruista y se añaden a la colección de la Fundación, que suma ya más de 30 piezas artísticas distribuidas principalmente en la planta baja y en otras áreas del hospital.

Una iniciativa que es posible gracias a la colaboración de artistas que comparten una visión común: poner el arte al servicio de la salud y de las personas, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Durante el acto de presentación de las obras, el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, ha destacado que con ello se pretende "hacer más confortable el momento donde mayor vulnerabilidad tenemos los seres humanos, que es cuando estamos siendo atendidos por un problema de salud en un hospital".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de la Fundación a la hora de promover la humanización de los espacios hospitalarios, al tiempo que ha recordado que el arte, como el que aporta el fotógrafo Prieto, es "terapéutico".

Por su parte, el artista ha detallado que la primera obra, 'Pasajeros de la Vida', forma parte de una muestra que versaba sobre el paso del tiempo y que representa "la sociedad a la que vamos", donde hay gente que "va a lo suyo (...) con un ritmo desenfrenado".

Sobre la segunda, 'Sola en la Burbuja', ha indicado que pone el foco en el autismo infantil ya que, en la pieza, se observa a una niña que juega en una playa, pero dentro de una burbuja de agua que le incomunica del resto del mundo.

Prieto ha centrado en los últimos años su actividad en la creación de proyectos artísticos y editoriales cuyo fin es sensibilizar sobre la cada vez mayor presión que se sufre por intentar alcanzar unos estatus de fama, belleza o dinero que son difícilmente alcanzables y que, frecuentemente, conducen a padecer trastornos mentales o físicos.

Como artista ha realizado más de 30 exposiciones individuales y más de diez proyectos artísticos y editoriales.