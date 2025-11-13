Dos personas, una armada, atracan con violencia una gasolinera de Torres, en Torrelavega

TORRELAVEGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, al menos una armada con un arma corta, atracaron anoche con violencia e intimidación la gasolinera de Torres, en Torrelavega, situada en la avenida de Oviedo, y se llevaron el dinero de la caja y otros efectos antes de huir, según ha informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que mantiene abierta la hipótesis de que sean los mismos autores del atraco que tuvo lugar 22 horas antes en el bar estanco Casa Barquín del mismo municipio.

La Policía recibió una llamada por el robo en esta instalación sobre las 22.05 horas de este miércoles.

Los efectivos se desplazaron hasta la gasolinera y constataron que se había producido un robo con violencia e intimidación, en el que habían participado dos personas, una de las cuales portaba lo que parecía un arma corta.

La Policía trabaja en identificar, localizar y detener a los posibles autores de los hechos.