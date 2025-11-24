Dos tramos de la A-67 entre Polanco y Santander se cerrarán al tráfico durante esta noche en ambos sentidos - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos tramos de la autovía A-67 se cerrarán al tráfico durante la noche de este lunes, 24 de noviembre, desde las 22.00 hasta las 5.30 horas, entre Polanco y Santander y en ambos sentidos, en el kilómetro 187, a la altura de Polanco, y del 195 a 197, a su paso por Piélagos.

Estas obras se enmarcan en el proyecto de ampliación de la capacidad de dicha autovía, que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por 172,8 millones de euros. En concreto, se van a realizar desvíos de líneas eléctricas y de comunicaciones, ha informado el Ministerio.

Por ello, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se habilitarán itinerarios alternativos, debidamente señalizados, en el kilómetro 187 de la autovía: desvío y reincorporación por el enlace 187; y entre el kilómetro 195 y el 197, con la alternativa de las autonómicas CA-231 y CA-304.

Estos trabajos se realizan en paralelo a los de rehabilitación la misma autovía en el municipio de Campoo de Enmedio, por 9,5 millones de euros, como parte del plan del Ministerio para mejorar la red de carreteras estatales en Cantabria.