Dos turismos se salen de la vía y vuelcan en Saro y en Arnuero

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos turismos se han salido de la vía esta madrugada en los municipios de Saro y Arnuero sin que se hayan producido heridos en ninguno de los casos.

En Saro, el vuelco se ha producido en el kilómetro 17,7 de la carretera autonómica CA-142 y el Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó para atender el incidente a bomberos del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y el servicio de Mantenimiento de Carreteras.

También se ha salido de la vía y ha volcado un coche en el punto kilométrico 0,8 de la carretera autonómica CA-449, en Arnuero. El 112 movilizó a Bomberos del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y Carreteras.

Los bomberos han retirado el coche de la vía, los agentes han regulado el tráfico y realizado el atestado, y los operarios de carreteras han limpiado el firme.