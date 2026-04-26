Dragados más de 5.300 metros cúbicos de arena en el Puerto de Santoña

Draga Kinkon Dos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha dragado desde finales de febrero más de 5.300 metros cúbicos de arena en el Puerto de Santoña, de los 20.000 previstos.

Según ha explicado el Gobierno en nota de prensa, los trabajos comenzaron el 23 de febrero, cuando la draga 'Punta Galea' inició las labores de dragado en el interior de la dársena pesquera de la villa, aprovechando los momentos de operatividad que permitieron las condiciones meteorológicas.

Estas actuaciones se prolongaron hasta el 11 de marzo, fecha en la que se retiró la draga de la dársena ante el inicio de la costera del verdel con el objetivo de "no interferir en la operativa diaria ni en la afluencia de embarcaciones pesqueras".

De este modo, durante los meses de febrero y marzo, las labores de dragado se desarrollaron exclusivamente dentro de la dársena pesquera.

Ya en abril, las actuaciones se trasladaron a la canal de acceso al puerto, donde ha estado operando la draga 'Kinkon Dos', y ha permanecido de forma continuada en la canal de Santoña, frente a la zona de la plaza de toros, ha detallado el Ejecutivo.

Así, ha explicado que el día 22 se realizaron dos vertidos procedentes del dragado de la canal en el punto de vertido exterior y otro correspondiente al dragado de la barra en el punto de vertido de la playa.

Mientras, el jueves 23 se efectuaron tres de la canal en el punto de vertido exterior, sin que ese día se dragara la barra debido a las condiciones de oleaje y viento, que "podían suponer un riesgo" para la integridad del tubo de succión por posibles impactos con el fondo marino.

Y el viernes 24, ha continuado, se llevó a cabo un vertido de la canal en el punto de vertido exterior y cuatro de la barra en el punto de vertido de la playa.

El Ejecutivo cántabro ha informado que mantendrá la actividad de la draga en el puerto santoñés hasta completar la retirada de los 20.000 metros cúbicos de arena previstos, adaptándose en todo momento a la actividad pesquera y a las condiciones del mar.

Ha señalado que estas actuaciones forman parte de las labores ordinarias de mantenimiento portuario que lleva a cabo para garantizar "la seguridad, la navegabilidad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras".

Además, el Gobierno ha indicado que a lo largo de este año comenzarán las obras de refuerzo y reparación del muelle pesquero en la Dársena Norte, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.