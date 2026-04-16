La duplicación de vía ferroviaria entre Astillero y Orejo acabará este año

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (tercero por la izda) y el comisionado para el plan de cercanías de Cantabria, Antonio Berrios (5i) visitan, entre otros, las obras de duplicación de vía Astillero-Orejo, en La Cantábrica - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

ASTILLERO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de duplicación de la vía ferroviaria entre Astillero y Orejo (Marina de Cudeyo), que ejecuta Adif y que supone una inversión de 50 millones de euros, avanzan y finalizarán este año. Hasta que concluyan, se mantendrá el servicio alternativo de autobuses para los usuarios afectados por el corte en el tramo aún en obras.

Así lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante una visita junto al comisionado para el Plan de Cercanías de Cantabria, Antonio Berrios, y los alcaldes de Astillero y de Marina de Cudeyo, Javier Fernández Soberón y Pedro Pérez, respectivamente, a las obras que se están ejecutando.

Durante la visita, que se ha llevado a cabo en las inmediaciones del apeadero de La Cantábrica, en Astillero, han supervisado los trabajos que se están realizando, que en estos momentos consisten en la obra civil, y todos ellos se han felicitado del avance de la misma.

LA ACTUACIÓN

Son siete kilómetros de actuación que se desarrollan en la Línea C3 Santander-Liérganes que, según ha destacado Casares, es la segunda con mayor número de pasajeros en Cantabria ya que es usada por unos 7.000 usuarios al día.

Además de la ejecución de un segundo carril en la vía, el proyecto abarca también la modificación de todo el entorno ferroviario y la renovación integral de las estaciones de La Cantábrica, San Salvador y Heras, que contarán con nuevas instalaciones; pavimentos; sistemas de información al viajero, marquesinas, y mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Berrios ha subrayado que las obras mejorarán la "fiabilidad" del servicio, la calidad de la ruta, la seguridad en el tren y en las estaciones y la información al viajero. Además, permitirá acortar "unos minutos" el tiempo de viaje. De hecho, con los ya ejecutados hay un ahorro de cinco.

Por otra parte, tanto Casares como Berrios han señalado que la obra incluye actuaciones de "gran complicación técnica", como la construcción de un nuevo viaducto de 114 metros sobre la ría de Solía, que actualmente se encuentra en ejecución y que ha requerido estudios específicos y autorizaciones especiales para la ocupación del dominio marítimo por parte de sus apoyos.

Por estas obras, el servicio ferroviario estuvo suspendido entre noviembre y febrero, si bien ya se ha recuperado hasta La Cantábrica, lo que significa que ya el "80 por ciento" de esos 7.000 pasajeros diarios de la línea pueden coger el tren con normalidad, manteniéndose un servicio alternativo de autobuses hasta Liérganes mientras se ejecutan los trabajos.

Por esta línea circulan cada día más de 70 cercanías de la C3, además de seis de media distancia entre Santander y Bilbao, y trenes de mercancías que conectan la factoría de Arcelor en Trasona (Asturias) con Bilbao, ha detallado la Delegación del Gobierno.

Casares ha considerado una "buena noticia" el avance de esta obra que, según ha recordado, forma parte del plan de cercanías para Cantabria, dotado de 1.626 millones de euros, "la mayor inversión en la historia de la red ferroviaria de cercanías" en la comunidad autónoma.

MOVILIZADOS EL 95% DE LOS FONDOS DEL PLAN DE CERCANÍAS

Según la Delegación, el 95% de estos recursos, unos 1.550 millones, ya se encuentran movilizados, con proyectos en fase de licitación, redacción, en obras o finalizados.

Casares ha resaltado que este plan supone "un salto cualitativo" en la mejora del transporte ferroviario para miles de ciudadanos en Cantabria.

SIN NOVEDADES SOBRE LOS NUEVOS CERCANÍAS

Por otra parte, y cuestionado por los nuevos cercanías que se están fabricando para Cantabria, Casares ha explicado que el contrato de los trenes, que está fabricando CAF, "sigue adelante y no hay ninguna novedad".

Así, Casares ha señalado que "la idea es que las primeras unidades "puedan estar disponibles" este año, aunque --ha matizado-- luego hay un trámite de homologación para que puedan ponerse en circulación.

El delegado ha vuelto a reafirmar el compromiso del Gobierno de España de que "hasta que no llegue el último tren", los cercanías seguirán siendo gratuitos.

Por otra parte, y también a preguntas de los medios de comunicación, ha indicado que por ahora no hay fecha para una nueva reunión de la Mesa del Ferrocarril.