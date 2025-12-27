Ecologistas en Acción exige "total transparencia y una investigación profunda" respecto al incendio en Ferroatlántica

Ferroatlántica. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria ha exigido "total transparencia y una investigación profunda" respecto al incendio en la fábrica de Ferroatlántica, en el que se incendió un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador.

A través de un comunicado, la organización ha manifestado su preocupación y ha pedido a las autoridades y a la empresa una respuesta sobre las consecuencias ambientales y de salud pública derivadas del siniestro.

Además, ha considerado como "imprescindible" informar "con urgencia" sobre si la empresa ya había completado el proceso de eliminación de aceites con bifenilos policlorados, ya que el 31 de diciembre de 2025 "es el límite legal definitivo para la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan estas sustancias".

En esta línea, ha señalado como "vital" descartar la presencia de compuestos clorados en la combustión para valorar los riesgos reales desde el punto de vista sanitario y medioambiental, y para determinar los protocolos de limpieza, retirada de residuos y gestión de restos (agua, cenizas, tierras, elementos de extinción, etcétera).

Asimismo, ha exigido que se abra una investigación para determinar si la planta cumplía "estrictamente" las inspecciones en materia de seguridad industrial y medioambiental obligatorias y, por otro lado, las causas exactas y circunstancias que originaron el fuego.

Para Ecologistas en Acción, es "fundamental" recalcar que las estaciones de control fijas de la Red de Calidad del Aire son insuficientes y limitadas para el seguimiento de incidentes de este tipo.

En este sentiod, ha explicado que al tratarse de puntos estáticos, la capacidad de medir el impacto real de la columna de humo es mínima si el viento no sopla directamente hacia ellas o no se encuentran a la distancia adecuada. Por ello, ha indicado que el valor estratégico de la Unidad Móvil de Calidad del Aire del CIMA "es fundamental".

Así, ha demandado que este recurso tenga una disponibilidad similar al resto de servicios de emergencia, para informar a la ciudadanía "de la forma más fiel y representativa posible" sobre la toxicidad de las emisiones.

Por último, ha reclamado que "los elevados costes derivados del despliegue del dispositivo de emergencias no deben recaer sobre el erario público, si no que deben ser sufragados íntegramente por el seguro de Ferroatlántica".