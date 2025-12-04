La economía cántabra crecerá un 2,1% en 2025 y un 1,3% en 2026, por debajo de la media, según Funcas

Diagrama de barra con las previsiones de crecimiento de Cantabria y España para 2025 y 2026 - FUNCAS

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economía cántabra crecerá este año un 2,1 por ciento y un 1,3% en 2026, ocho y seis décimas porcentuales menos que lo esperado para esos ejercicios a nivel nacional (2,9% y 1,9%, respectivamente), según la previsión para las comunidades autónomas de Funcas.

Por otra parte, estima que Cantabria cerrará el presente ejercicio con una tasa de paro del 7,1% y se reducirá al 6,6% en 2026, alcanzando "uno de los mejores resultados del país y muy cerca ya de mínimos históricos".

Respecto a sus previsiones para 2025, Funcas indica que el impulso de la actividad económica en la comunidad autónoma habría procedido básicamente de los servicios, aunque con un crecimiento inferior a la media nacional.

Además, ha indicado que la actividad de las administraciones públicas, medida a través del crecimiento del empleo público, habría realizado una aportación al crecimiento "relativamente elevada".

Por otro lado, ha apuntado que el "ligero" descenso del índice de producción industrial acumulado hasta septiembre, unido al "incremento moderado" en el número de afiliados en el sector, apuntan a un avance "modesto" de la actividad industrial.

También aprecia un "tono de debilidad" en el sector de la construcción, sector que, según ha señalado, se sustenta sobre la ejecución de vivienda más que sobre la obra pública.

En cuanto al empleo, señala que crece por debajo de la media y su tasa de paro se mueve por debajo del 8%.

Y en cuanto a la previsión de crecimiento del PIB para 2026, del 1,3%, Funcas señala que, tanto en su sector industrial como en su sector servicios, el peso de las ramas de más alto crecimiento en el ciclo actual es "reducido".

También considera que la construcción avanzaría a un ritmo semejante que en 2025, según se desprende de la evolución reciente de los indicadores adelantados de actividad en el sector.

Además, ha indicado que el crecimiento del empleo será "moderado, aunque suficiente para mantener la senda de reducción del desempleo, en un contexto de escaso dinamismo de la población activa". Con todo, la tasa de paro se situaría en el 6,6%.

Sí añade que será importante elevar la productividad para que esta situación "no suponga un cuello de botella para la continuidad del crecimiento".

PREVISIÓN PARA OTRAS CCAA

Según Funcas, Islas Baleares (3,5), Canarias (3,5) y en menor medida Andalucía (3,3) y Madrid (3,3) como las comunidades autónomas que más crecerán este año.

En el caso de las tres primeras, por el elevado peso del turismo, y en el de Madrid, por la presencia de un sector servicios de mercado competitivo -que engloba servicios de apoyo a empresas, logística o tecnología-, como ocurre con Cataluña (2,8 por ciento).

Regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa Next Generation o a las energías renovables.

Sin embargo, la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en todas las regiones en 2026, si bien Madrid (2,3), Andalucía (2,1), Baleares (2,1), Canarias (2) y Cataluña (2) repetirán como las mejores. Serán además las únicas con tasas por encima de la media nacional prevista por Funcas (1,9).

En general, la evolución del PIB regional durante el periodo 2025-2026 dependerá todavía de factores asociados a la evolución sectorial de la demanda, si bien con el tiempo los factores de oferta, que atañen a la capacidad de producción de cada comunidad, irán ganando importancia.