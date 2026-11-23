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Estima que el empleo aumentará un 1% en ambos ejercicios y sitúa la tasa de paro en la comunidad en el 7,2% en 2026 y en el 6,8% en 2027 SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía cántabra crecerá este año un 2 por ciento y un 1,9% en 2027, seis y una décima porcentual menos que lo esperado para esos ejercicios a nivel nacional (2,6% y 2%, respectivamente), según las últimas previsiones económicas para la comunidad elaboradas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja y publicadas este lunes.

Por otra parte, se estima que el empleo crezca un 1% en el promedio de cada uno de estos años, y se sitúa la tasa de paro de la comunidad en el 7,2% en el presente ejercicio, muy similar a la de 2025, y en el 6,8% en 2027 (9,5% en España).

En cuanto a la previsión de crecimiento económico en Cantabria para el presente año, Unicaja la mejora medio punto más respecto a lo estimado hace seis meses.

Según ha señalado, este crecimiento "seguiría sustentado, en gran medida, en el consumo privado".

Y en lo que respecta al crecimiento en 2027, Unicaja lo sitúa en el 1,9% en Cantabria, aunque señala que "existe una elevada incertidumbre, derivada principalmente de las tensiones geopolíticas y comerciales, que continúan siendo el principal factor de riesgo para el crecimiento económico".

Además de establecer estas previsiones de crecimiento económico y de empleo, el informe realiza un análisis de coyuntura de la economía cántabra, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región.

Respecto a ello, resalta que, según los datos de la Contabilidad Trimestral del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el ritmo de crecimiento de la economía se ha intensificado en la primera mitad de 2026, creciendo el PIB un 0,5% en el primer trimestre y un 0,7% en el segundo.

En términos interanuales, el PIB ha crecido un 2% en el segundo trimestre (2,6% en España).

El informe indica que, desde la óptica de la demanda, el crecimiento continúa sustentado en el consumo privado. Las ventas minoristas han crecido a menor ritmo que en el pasado año, pero la cifra de negocios en los servicios y la producción industrial de bienes de consumo han repuntado.

Sin embargo, el descenso en la producción industrial de bienes de equipo refleja, según el informe, "el menor dinamismo de la inversión empresarial".

Por su parte, añade que la inversión residencial ha seguido desacelerándose, con una caída de las compraventas de viviendas en torno al 11% interanual hasta julio, mientras ha continuado la tendencia alcista de los precios, creciendo un 16% en el primer semestre.

En lo referente a la demanda exterior, indica que el valor de las exportaciones de bienes ha crecido en el primer semestre del año un 1,1% en términos interanuales --nueve décimas por debajo que lo que ha hecho en el conjunto del país-- en parte por el incremento de los precios, como ocurre en el caso de los automóviles.

Apunta a que este aumento se ha debido, en gran medida, al crecimiento en el valor de las exportaciones de vehículos y componentes y, en menor medida, de hierro y acero.

Y por el lado de la oferta, el informe indica que el crecimiento del primer trimestre se sustentó en los sectores no agrarios, destacando la aportación al crecimiento de los servicios, especialmente de mercado.

En el segundo trimestre el incremento por sectores ha sido generalizado, con un mayor aumento del valor añadido en la industria (1%), aunque por su peso en la estructura productiva y su aportación al crecimiento destaca la subida del sector servicios (0,6%).

En lo que se refiere al mercado de trabajo, resalta que el empleo ha seguido creciendo, aunque a menor ritmo que a finales de 2025, aumentando el número de ocupados en torno a un 1%, en términos interanuales, en el segundo trimestre de 2026 (2,3% en España), según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social se ha intensificado, creciendo en agosto y septiembre por encima del 2% interanual.

Según la EPA, el crecimiento en términos interanuales en el número de ocupados se ha debido, en gran medida, al crecimiento en el sector de la construcción, así como en el número de trabajadores por cuenta propia.

Por su parte, el número de parados ha aumentado, debido al repunte de la población activa, creciendo la tasa de paro 0,2 puntos en términos interanuales, hasta el 7,3% (9,9% en España).

Y ya en un plano más general, el informe señala que la economía mundial ha mostrado una "notable resiliencia durante la primera mitad de 2026 a pesar del impacto del shock energético derivado del conflicto en Oriente Próximo" y estima que la de España seguirá registrando un mayor crecimiento entre las principales de la zona euro.