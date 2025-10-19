La educación de Cantabria afronta desde este lunes una semana de huelga docente

Archivo - Manifestación de los docentes en Cantabria.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La educación de Cantabria afronta esta semana -del 20 al 24 de octubre- cinco días de huelga convocada por los sindicatos con representación en la Junta de Personal Docente, tras fracasar la mesa de diálogo con la Consejería de Educación por la adecuación salarial del profesorado que tuvo lugar el pasado viernes y que concluyó sin un acuerdo por la llamada 'cláusula Silva'.

En esta ocasión hay dos convocatorias de huelga: una que parte de STEC, ANPE y UGT, que es escalonada por tipo de centro, y otra de CCOO de cinco días para todos los profesores, independientemente de su etapa educativa o centro.

En concreto, ANPE, STEC y UGT llamarán a la huelga en los institutos de Secundaria y Formación Profesional este lunes; el martes 21, en escuelas de adultos, conservatorios y escuelas de arte; el miércoles 22 en las escuelas de idiomas y equipos de orientación; el jueves 23 en todas las etapas educativas, y el viernes 24 en Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial.

Mientras, la convocatoria de CCOO es para todos los días en todos los cuerpos y etapas.

Además, los sindicatos han llamado a los docentes a participar en una nueva manifestación que tendrá lugar el jueves 23, a las 18.00 horas, desde Numancia hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo.