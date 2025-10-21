Educación cifra el seguimiento de la huelga de los conservatorios, escuelas de arte y CEPAs en un 15,6 por ciento

Archivo - Imagen de la manifestación del 8 de septiembre de 2025, en Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

La huelga del conjunto de las etapas educativas convocada por CCOO ha contado con el 3,5% de los docentes, según el Ejecutivo

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha cifrado el seguimiento de la huelga de este martes en conservatorios, escuelas de arte y Centros de Educación Permanente (CEPA) --convocada por STEC, ANPE y UGT -- en un 15,6 por ciento, con un total de 49 docentes.

Mientras tanto, la huelga del conjunto de las etapas educativas --convocada por CCOO-- ha contado con un seguimiento de 286 huelguistas, un 3,5% del total de docentes, según ha informado el Ejecutivo.

Estos datos difieren de los ofrecidos por los sindicatos STEC, ANPE y UGT, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta Docente, que han cifrado el seguimiento de la huelga de artes, conservatorios y CEPAs 40%.

Estos tres sindicatos han convocado para esta semana, del 20 al 24, una huelga de profesorado escalonada por tipo de centro. Así, mientras este lunes se desarrolló en institutos y centros de FP y hoy en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas, mañana miércoles tendrá lugar en escuelas de idiomas; el jueves 23 en todos los centros, y el viernes en los colegios.

Por su parte, CCOO, que cuenta con cuatro delegados en la Junta, ha aportado datos tampoco coinciden con Educación, dentro de su convocatoria paralela de cinco días para los profesores de todos los centros, ya que este martes ha cifrado el seguimiento en un 13,12%, frente al 3,5% de Educación.