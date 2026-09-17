Educación continúa con las familias y sin "prisa" su proceso de diálogo sobre las extraescolares

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, preside la Mesa de las Familias - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha presidido la primera reunión de la Mesa de las Familias de este curso 2026-2027, en el que ha destacado como nota dominante la "normalidad", y en la que ha continuado con este sector el proceso de diálogo sobre las actividades extraescolares, que quiere abordar sin "prisa".

Este encuentro se enmarca dentro de la tónica habitual de "diálogo y cooperación" con todos los agentes de la comunidad educativa que tiene lugar al inicio, durante y al finalizar el curso escolar con sindicatos, directores y familias, ha indicado la Consejería en un comunicado.

Según ha explicado el responsable de Educación la "única nota discordante" es la huelga de extraescolares, convocada por la Junta de Personal Docente, "que apenas está teniendo repercusión".

Para abordar este aspecto se ha abierto un proceso de diálogo para debatir en torno a las actividades extraescolares con familias, directores, como gestores de centros, y sindicatos, que comenzó el 11 de septiembre con un encuentro con los representantes sindicales y que continúa hoy "escuchando las opiniones de todo el sector de la comunidad educativa", con el fin de determinar si es apropiado refundir, mejorar o actualizar la normativa de Cantabria sobre estas actividades.

Al respecto, Silva ha manifestado "no tener prisa" y ha expresado su deseo de abordar este proceso con "sosiego y calma" ya que hay muchas variables que analizar, ha dicho.

Por su parte, las familias han insistido en el acceso a esas actividades, especialmente cuando tienen un coste económico, para aquellas con más dificultades financieras.

En la reunión, también han insistido en una petición habitual al inicio de curso que pasa por reclamar que se cumplan los periodos de incorporación de los alumnos a los centros, especialmente en institutos, y porque el profesorado llegue al inicio de curso a los centros, dos aspectos sobre los que Silva ha resaltado que este 2026-2027 ha sido "el mejor de los últimos cuatro", "con muy pocas incidencias".

INFORME PISA

Por último, se han analizado los resultados del informe PISA 2025, un tema sobre el que el consejero ha considerado que debe de haber un "debate nacional", y en el que, de momento, el Ministerio está "dando la callada por respuesta".

Tal y como ha explicado, este asunto no se contempla en el orden del día de la Conferencia Sectorial que mañana se celebrará en Madrid, algo que ha calificado de "inexplicable".

Ha coincidido con las familias en apuntar que se debe prestar atención a "lo importante", y que, en este momento, eso es la disminución del rendimiento de los alumnos en España y la tendencia a la baja en Cantabria, aunque dentro de la comunidad autónoma ha subrayado la "fortaleza relativa" que aporta ser el tercer o cuarto sistema educativo del país.

Silva ha finalizado afirmado que este debate "debiera de ocupar mucho tiempo de los máximos responsables educativos del país".