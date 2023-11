Educación no repartirá más pizarras digitales en Infantil y el primer ciclo de Primaria

Silva subraya la "muy buena acogida" que ha tenido la instrucción a los centros de regular el uso de móvil



La Consejería de Educación no entregará por ahora más pizarras digitales para aulas de Educación Infantil y el primer ciclo de Primaria para "corregir" e "invertir" la "sobreexposición a las pantallas en edades tempranas", un "problema muy serio" en la sociedad actual.

"No debemos contribuir a que eso siga siendo así", ha afirmado este jueves el titular de Educación, Sergio Silva (PP), al ser cuestionado por las quejas de algunos centros educativos a raíz del reparto de las pizarras digitales financiadas con fondos europeos que el Ministerio de Educación había asignado a Cantabria, en el que hay colegios que han recibido menos de las que se le habían preasignado dejando sin dotar aquellas para las aulas de Infantil y el primer ciclo de Primaria.

Aunque Silva es "consciente" del "malestar" que ello está generando en los centros, ha defendido esta "reorientación" de la estrategia respecto a este programa de digitalización y se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones para defender el posicionamiento de la Consejería.

En este sentido, ha opinado que se está "sobreexponiendo" a los menores a las pantallas, un "problema" del que las asociaciones pediátricas llevan desde hace años avisando de la necesidad de limitar el uso en edades tempranas.

"Sabemos que en el primer ciclo de Infantil las recomendaciones son que no hay pantallas. Ni poco ni mucho, que no haya. Sabemos que en el segundo ciclo de Infantil están hablando de un uso diario de aproximadamente media hora y de siete a doce años hablan de un uso diario de una hora", ha señalado el consejero, que ha indicado que "todos o la gran mayoría" de niños de esas franjas de edad sobrepasan ese tiempo de uso máximo, algo que, a su juicio, "hay que empezar a corregir" y "de manera rápida".

Según ha dicho el consejero, "muchos directores "de centros educativos han trasladado a su departamento que cada vez se encuentran en Infantil alumnos con una adquisición más tardía del lenguaje o "no tienen adquirido un control de interés habitual", algo que era "excepcional" hace muchos años.

"Yo no digo que eso sea culpa de las pantallas pero sabemos que los nuevos modos de tuilizar las pantallas a la hora de comer, a la hora del tiempo de ocio, de una forma improductiva para eivtar aburrimientos está teniendo muchas derivadas", ha dicho.

En esa idea, no se van a entregar más pantallas digitales para las aulas de esas edades, aunque no tiene intención de retirar las que hay "porque sabe de lo problemático que es".

Con aquello que no se va a entregar, se generará un retén de equipamiento para atender necesidades que muchas veces se desconocen en los centros.

Silva ha indicado que aunque ve "importante" los equipamientos digitales en los centros, considera que el "acopio" de este tipo de materiales no debe ser "la estrategia central", sino que lo que relevante es que el profesorado disponga de un "repositorio de equipamientos y de instrumentos digitales que los puedan usar en el aula, como así hace, y reducir la brecha digital.

USO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES EN LOS CENTROS

Además, dentro de la estrategia de alfabetización digital, a la Consejería le preocupa no solo la sobreexposición de los más pequeños a las pantallas, sino fomentar un uso responsable de los teléfonos móviles entre el alumnado.

Silva ha explicado que el uso de los móviles se da sobre todo entre la adolescendia, aunque "desgraciadamente" se ve " cada vez más" en la infancia.

Aunque cree que "no se puede ir contra la realidad" de un uso cada vez más extendido del móvil, sí que cree que hay que "aliarse" con esa realidad y contribuir a que se emplee por parte de los menores de una forma responsable.

"Lo que buscamos es generar espacios donde familias, centros, alumos y también profesores podamos primero llamar la atención sobre esta realidad y luego dar estrategias a los más pequeños sobre los riesgos, los tiempos en los que deben usar esos móviles pra que no se convierta en algo que entorpece su ecvolucoión y su relación normal", ha explicado.

Respecto a su uso en los centros, el consejero ha recordado que ya a comienzos del curso se dio desde la Consejería instrucción a todos los centros para que regulasen su uso y se recomendaba su prohibición en las actividades lectivas y en los recreos, que son "periodos también educativos".

Según ha dicho, ello ha tenido "una muy buena cogida" y ha contribuido a ampliar el número de centros libres de uso de móviles. "Tenemos constancia de quie la mayoría de institutos públicos de Cantabria lo están implementando", ha dicho.

Silva ha hecho estas declaraciones a los medios precisamente cuando ha acudido este jueves a inaugurar las primeras jornadas sobre sensibilización para el uso responsable de dispositivos móviles que se celebran hoy y mañana en el Palacio de Festivales, en las que participan más de 200 escolares de diez centros y que se celebran hoy y mañana.

Allí, ha explicado que la razón de convocar esta iniciativa es ofrecer herramientas al alumnado para una utilización correcta de estas nuevas tecnologías y ha insistido en que no se puede renunciar a realizar otro tipo de actividades como deporte o hablar con alguien en persona, por seguir utilizando el móvil.

Estas primeras jornadas ha comenzado hoy con alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria, quienes han participado en talleres sobre ciberseguridad y el uso de dispositivos móviles, y han asistido a una charla sobre la seguridad en las redes, a cargo del Cuerpo Nacional de Policía, y otra sobre el ciberacoso en internet que ofrecerá la Guardia Civil.

Mañana, viernes, participarán alumnos de 5º y 6º de Primaria en talleres prácticos que correrán a cargo de especialistas del INCIBE y del CITED.

Tanto hoy como mañana viernes por la tarde, las ponencias estarán abiertas en a la participación de familias, AMPAS, profesorado y público en general.

Estas las actividades de estas primeras jornadas se complementan con la presencia del 'Roadshow' del INCIBE, ubicado en la zona de Gamazo, que cuenta con distintas actividades y propuestas que ayudan a entender la necesidad de un uso reposarle de dichos dispositivos.

CHAT PEDÓFILO DE ASTILLERO

Aparte de sobre el uso de las pantallas y teléfonos móviles, el consejero ha sido cuestionado también por la supuesta expulsión temporal por parte del colegio San José de Astillero a un alumno por el caso de los chats en los que se difundió contenido pedófilo.

Silva no ha confirmado que se haya tomado esa medida, de la que ha informado El Diario Montañés, y se ha limitado a señalar que "tiene conocimiento de que el centro ha tomado decisiones" pero "no sabe la singularidad de esa decisión". "No conozco las resoluciones ni la documentación", ha zanjado.

Y es que sobre ese asunto ha indicado que debe ser "muy prudente y muy cauto porque son situaciones singulares" en las que interviene el Servicio de Inspección, hay menores, hay una investigación de la Fiscalía y por ello ha preferido no pronunciarse.