Educación se planta en su oferta de 150 euros a los docentes, que la Junta rechaza y mantiene la huelga

Los sindicatos han presentado una contrapropuesta en la que bajaban de 260 a 240 euros la mejora salarial exigida, pero Silva no la ha admitido

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación se ha plantado en la oferta de 150,23 euros mensuales para la adecuación salarial de los docentes, que la Junta de Personal ha rechazado, manteniendo la huelga educativa para los días 28 y 29 de mayo.

La nueva reunión celebrada este viernes en las instalaciones del antiguo colegio Simón Cabarga ha vuelto a concluir sin acuerdo y sin fijarse un nuevo encuentro, a escasos días de la convocatoria de huelga.

Aunque no ha descartado seguir dialogando, el consejero, Sergio Silva, ha asegurado que su departamento no hará más propuestas tras haber sido rechazada la que remitió ayer a la Junta, que, a su vez, ha presentado una contraoferta de 240 euros, que la Administración no ha aceptado.

Además de desacuerdo en la cuantía económica, también lo hay en relación a la formación exigida a los docentes para acceder a los sexenios.

La Consejería en su propuesta previa a la reunión bajaba de 300 a 250 horas la formación exigida para cada sexenio, si bien los sindicatos han censurado que el departamento de Silva pretenda "dirigir" qué tipo de formación tienen que hacer los docentes, algo que éstos consideran una "línea roja" en la negociación.