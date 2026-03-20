Elena Pérez asume la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJC y pide más jueces para esta sección en Instancia

Toma de posesión de Elena Pérez como presidenta de la Sala de lo Social del TSJC - TSJC

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Elena Pérez Pérez ha tomado este viernes posesión de su cargo como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria "con profundo sentido de responsabilidad y compromiso", en un acto en el que ha subrayado el "esfuerzo sostenido" de los jueces de lo Social y ha advertido de que "el compromiso personal no puede ni debe suplir indefinidamente las carencias estructurales".

Por eso, espera que el trabajo que están realizando en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander (antiguos juzgados de lo Social), que atraviesa un escenario de "colapso" debido a "múltiples circunstancias ajenas" a todo el personal que presta servicio en las seis plazas, se acompañe de la creación de otras nuevas para adecuar el número total al volumen de entrada de asuntos y dar una respuesta "eficaz y en plazos razonables".

"Me consta el ingente volumen de trabajo que están asumiendo, trabajando no solo muy por encima de lo razonable, sino manteniendo además unos elevadísimos estándares de calidad jurídica", ha reconocido la nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJC en el acto, encabezado por el presidente del órgano, José Arsuaga, -que ha elogiado la "excelencia profesional y personal" de Pérez- y ante su Sala de Gobierno.

A la cita, en el complejo judicial de Las Salesas de Santander, han asistido la vocal del Consejo General del Poder Judicial Pilar Jiménez Bados, que fue fiscal superior en Cantabria; su sucesor en este cargo, Jesús Arteaga; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, entre otros representantes del poder judicial y la política, así como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Pérez, que desde hace 18 años es magistrada de la Sala de lo Social, releva a Mercedes Sancha, quien a lo largo de la última década ha sido la encargada de dirigirla y este viernes ha amadrinado a su sucesora y la ha acompañado al prometer el cargo.

En su intervención, Pérez ha resaltado el "reconocimiento ampliamente compartido" que existe hacia el tribunal que ahora va a presidir "por la celeridad en la resolución de los asuntos y su escaso nivel de pendencia". "Ese legado constituye no solo un motivo de orgullo, sino también un exigente reto para mí, que asumo ahora la responsabilidad de continuar esa trayectoria de excelencia", ha indicado.

Pérez también ha destacado las particularidades de la jurisdicción social, "especialmente cercana a la realidad cotidiana, porque los conflictos de los que conoce inciden directamente en aspectos esenciales de la vida, como el derecho al trabajo, a la salud, a la protección social y, en definitiva, a la dignidad humana".

"Cuando decidimos sobre un despido o sobre el acceso a una prestación no solo aplicamos normas jurídicas, sino que estamos dando respuesta a conflictos sociales de enorme trascendencia", ha señalado.

Elena Pérez, que es la delegada de Discapacidad en el TSJC, también ha aludido al trabajo de los jueces de lo Social que diariamente ventilan asuntos relacionados con un "amplio abanico de prestaciones vinculadas a las situaciones de dependencia y discapacidad, que resultan fundamentales para asegurar la autonomía personal, la inclusión social y la igualdad real de oportunidades".

"La correcta tutela de estos derechos constituye una expresión clara del compromiso de la Justicia con los principios de dignidad, no discriminación y protección de las personas más vulnerables", ha añadido Pérez, que también se ha referido a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito judicial, valorando como "alentador" el esfuerzo realizado para conseguirla con determinados nombramientos pero reconociendo que "todavía queda mucho camino por recorrer".

A lo largo de su discurso la nueva presidenta de la Sala de lo Social ha tenido palabras de agradecimiento a su familia y también a Arsuaga, que tomó posesión del cargo a principios de mes, al anterior presidente del TSJC, José Luis López del Moral, a Jiménez Bados y a Sancha, y a sus otros dos compañeros de Sala: Rubén López-Tames y María Jesús Fernández, entre otros.

EXCELENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL

El presidente del TSJC ha cerrado el acto poniendo en valor la trayectoria y la formación de la nueva presidenta de la Sala de lo Social.

"Nos complace tu decisión de presentarte y el acierto de tu nombramiento, porque representas la excelencia; una excelencia profesional a la que añades excelencia personal", ha señalado.

Así, Arsuaga ha indicado que "a su brillantez profesional hay que añadir su vocación humanista, en la mejor tradición de lo que se puede esperar de un buen juez".

Además, ha dicho que Pérez "proyecta muchas de las características demográficas de la judicatura española: plural en su origen, de mayoría femenina, sin ascendientes en la carrera y con acceso asentado en el esfuerzo, el mérito y la capacidad".

Finalmente, ha destacado su labor como delegada de Discapacidad y es que "más allá de ostentar un cargo formal, ha desarrollado una intensa actividad en la protección de los más vulnerables".

COLABORACIÓN

Tras felicitar a la nueva responsable de la Sala de lo Social, la consejera de Justicia ha valorado su "experiencia y especial compromiso", así como su "labor encaminada a garantizar el acceso a una justicia equitativa y sin discriminación" como delegada de discapacidad del TSJC, cargo que ha ejercicio desde 2015.

Igualmente, Urrutia ha ofrecido la colaboración de su departamento para resolver los problemas y necesidades de los órganos judiciales, mejorar el sistema judicial en Cantabria y conseguir con todo ello un sistema "más ágil, accesible, transparente y orientado a la ciudadanía".

Por parte del Gobierno al acto también ha asistido el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu.

CV ELENA PÉREZ

Doctora en Derecho y máster universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico, su primer destino fue Padrón y cinco años después superó las pruebas de especialista en el orden social que le llevó a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Tras un breve periodo en la capital, Elena Pérez se incorporó en 2008 a la Sala de lo Social de Cantabria donde permanece desde entonces.

Forma parte de la Red Europea de Expertos en Derecho de la Unión (REDUE, división social) y en su faceta académica, colabora en los cursos de formación centralizada y descentralizada del Consejo General del Poder Judicial, participa como profesora en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y es miembro de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cantabria-ICASST.