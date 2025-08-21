Se eleva a 81,4 litros por metro cuadrado la lluvia acumulada en el aeropuerto de Santander

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La precipitación acumulada en la estación meteorológica del aeropuerto de Santander se ha elevado a 81,4 litros por metro cuadrado hasta las 15.30 horas, si bien ya no se sitúa como el punto de España donde más ha llovido este jueves, tras ser superado por Bera (Navarra) con 108,4 mm.

Los 81,4 litros por metro cuadrado registrados en el Seve Ballesteros han liderado hoy el ranking de lluvia acumulada regional, seguidos de los 56 mm de San Roque de Riomiera; 30,6 mm de Treto (Bárcena de Cicero); 27 mm de Ramales de la Victoria y 24,4 mm en Santander, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Y es que el litoral de la comunidad autónoma ha permanecido hasta las 15.00 horas en alerta por lluvias, un aviso que inicialmente fue amarillo pero que la AEMET elevó a rojo durante el periodo de 8.00 a 10.00 horas y posteriormente a naranja.

Precisamente, las lluvias torrenciales registradas a primera hora de este jueves en la capital cántabra han dejado 63,6 litros por metro cuadrado en una hora, la segunda mayor cantidad en una hora de la serie histórica en la capital y también en Cantabria.

El Servicio de Emergencias 112 de Cantabria ha gestionado un total de 95 incidencias por las lluvias torrenciales, especialmente en la zona del arco de la Bahía de Santander y en los municipios de Santander, Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana.