Se elevan a cinco las muertes tras colapsar la pasarela de El Bocal y una persona sigue desaparecida

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España).

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos tras romperse una pasarela de la playa de El Bocal en Santander se eleva a cinco, tras confirmarse la quinta víctima mortal a última hora de esta tarde. Otra persona continúa desaparecida y hay una superviviente, que fue trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla de la ciudad.

Todas ellas formaban un grupo de siete personas -seis mujeres y un hombre, al parecer monitor- que pasaban por la infraestructura de madera, ubicada entre dos acantilados, cuando colapsó y cayeron al mar y a una zona de rocas.

La última víctima mortal -cuyo cuerpo se está intentando rescatar del agua- se suma a las cuatro comunicadas previamente, todas ellas mujeres, y una de las cuales había sido trasladada en estado grave a la UCI de Valdecilla, donde finalmente falleció. En cuanto a la superviviente, fue atendida en la zona por hipotermia y evacuada al hospital.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de lo sucedido sobre las 16.45 horas y movilizó un amplio dispositivo en la zona en la que continúan interviniendo bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, y a los que se unió el buque SAR Gavia de Salvamento Marítimo.

Las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se hundió y todas cayeron al agua. Hasta el momento hay cinco personas fallecidas, una desaparecida y otra que ha sobrevivido.