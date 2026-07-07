El embajador de China espera establecer sinergias en el sector de la automoción con empresarios de Cantabria

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, se reúne en Santander con empresarios cántabros del sector de la automoción - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, y empresarios cántabros del sector de la automoción se han reunido este martes en Santander con el objetivo de establecer lazos de cooperación industriales y económicos entre el país asiático y la región.

Así lo han informado, en declaraciones a los medios, el representante de China en España y el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, antes del encuentro organizado por la empresa pública regional en el Hotel Bahía de la capital cántabra.

Yao Jing ha explicado que es la primera vez que está en la comunidad autónoma, aunque antes de llegar a Santander ya había mantenido contactos con diferentes empresarios.

Además, ha reconocido que ya le habían hablado de Cantabria, por lo que es consciente de que tiene buenas infraestructuras y un puerto "muy bien localizado".

Por ello, ha señalado que espera que con esta reunión se puedan establecer sinergias entre el sector automovilístico de Cantabria y el de la República Popular China.

Por su parte, Pedraja ha opinado que China es "un referente mundial" en desarrollo industrial, tecnología y desarrollo empresarial, mientras que Cantabria, pese a ser una región pequeña, cuenta con una capacidad competitiva "extraordinaria" en esos ámbitos.

"Tenemos una tradición industrial que entendemos puede ser objeto de colaboración entre empresas chinas y cántabras. Además, tenemos unas ventajas competitivas que queremos mostrar en este encuentro al embajador", ha apostillado.

En definitiva, el consejero delegado de Sodercan ha asegurado que los empresarios quieren aprovechar esta oportunidad para presentar sus capacidades industriales, tecnológicas y logísticas, además de las ventajas competitivas que da Cantabria para que diferentes empresas del país asiático desarrollen proyectos en Cantabria.