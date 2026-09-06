Empresarios cántabros comparten sus experiencias con 'Relevo Cantabria' para garantizar la continuidad de sus negocios

‘Relevo Cantabria’. - DGCOMERCIO

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Empresarios cántabros han compartido sus experiencias con 'Relevo Cantabria', el programa del Gobierno regional que busca conectar a propietarios que quieren enseñar sus empresas a emprendedores interesados en tomar el testigo.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que el objetivo de este proyecto es facilitar la continuidad de empresas y negocios viables y convertir el relevo generacional en una oportunidad para nuevos emprendedores.

"Un poco de nostalgia, un poco de no querer que termine el negocio", ha resumido Beatriz Díaz, una de las responsables de Casa Maestro de Santander, el sentimiento que existe detrás de la decisión de buscar un relevo para un comercio con más de un siglo de historia porque detrás de cada negocio, según explica, "hay mucho más que un local y una actividad económica".

"Hay años de trabajo, clientes, proveedores, conocimiento y una relación con el entorno que, en muchos casos, forma parte de la propia identidad de un municipio o de una calle", ha subrayado la responsable de Casa Maestro, quien defiende la importancia de "mantener lo nuestro" y preservar el comercio de toda la vida frente a la homogeneización de las calles comerciales.

"Si vamos cerrando los comercios, al final todas las ciudades son iguales", ha matizado.

El objetivo de este establecimiento es, precisamente, garantizar esa continuidad y mantener "los mismos productos, los mismos proveedores" y, a ser posible, también a sus clientes.

La directora de Luna Organic, un salón de peluquería orgánica situado en la calle Cervantes de Santander, Marga Fernández, quiere anticiparse al momento de su jubilación para evitar que desaparezca un proyecto empresarial construido durante años.

"Como yo no tengo un relevo familiar, me gustaría mucho que esto no se perdiese", ha apostillado Marga, que considera que se trata de un negocio que "funciona muy bien" y que merece continuar.

El establecimiento, de unos 75 metros cuadrados, está especializado en peluquería orgánica y cuenta, además, con un spa capilar, y busca ahora a una persona que quiera tomar el relevo y continuar desarrollando el proyecto.

Una situación similar plantea Milagros Peña, propietaria de Librería y Deportes Iglesias, un comercio deportivo con 45 años de trayectoria en Los Corrales de Buelna.

"Ha funcionado muy bien y sigue funcionando", ha dicho Milagros, que ante su próxima jubilación plantea la venta o el traspaso del negocio.

El establecimiento cuenta con unos 65 metros cuadrados, un altillo destinado a almacén, baño y probador, y dispone de una ubicación comercial estratégica, en un punto de confluencia de varias calles y junto a un supermercado.

Su experiencia pone de manifiesto una de las principales ventajas de la transmisión empresarial: "quien toma el relevo no parte de cero".

Esa idea aparece de forma especialmente clara en el testimonio de Juli, al frente de Modas Juli, después de casi cuatro décadas de actividad en Los Corrales de Buelna.

Su trayectoria comenzó con una tienda de puericultura y, posteriormente, evolucionó hacia la ropa de vestir. Ahora, ante su jubilación, busca a una persona que pueda continuar con el negocio, pero Juli ofrece algo más que un establecimiento en funcionamiento: ofrece su experiencia.

"Yo les podría ayudar, les podría asesorar e intentaría que no cometiéramos esos errores que tanto dinero nos cuestan cuando nos iniciamos", ha apuntado.

Ana Leticia Achutegui, responsable de Autoservicio Ana, también busca una persona que pueda dar continuidad a su negocio ante su jubilación.

Su establecimiento, situado en la calle Felisa Campuzano de Los Corrales de Buelna, dispone de unos 65 metros cuadrados de superficie comercial y un almacén adicional de 60 metros, en una calle con un importante tránsito de personas.

También Izzo, responsable de Chicho Peluqueros, busca a una persona interesada en continuar con un proyecto construido durante años.

Cuenta con un establecimiento de 93 metros cuadrados situado en la calle Tablanca, en Muriedas, y actualmente tiene cinco trabajadores, ocho tocadores, un espacio destinado a novias, almacén y el resto de las instalaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Estos testimonios, según el Ejecutivo, resumen el componente humano que existe detrás de los procesos de transmisión empresarial y que está presente en las experiencias de los empresarios que participan en 'Relevo Cantabria'.

Una de las principales características de la iniciativa es que no se limita a poner en contacto a las dos partes, sino que ofrece acompañamiento especializado durante las distintas fases del proceso.

El programa contempla diagnósticos empresariales, valoración económica de los negocios, asesoramiento jurídico y económico, elaboración de planes individualizados de relevo y análisis de compatibilidad o 'matching' entre empresas transmisoras y potenciales adquirentes.

También ofrece apoyo en la búsqueda de ayudas y subvenciones, jornadas y acciones formativas y procesos de tutelaje y 'mentoring' para facilitar una transmisión ordenada y con mayores garantías. Asimismo, contempla diferentes fórmulas de continuidad, desde la sucesión familiar, la herencia o la donación hasta el traspaso, la cesión o la compraventa a terceros.

Según los datos recogidos por 'Relevo Cantabria', en 2024 existían 5.218 empresas comerciales en Cantabria, un 2,94 por ciento menos que el año anterior, por lo que el Gobierno de Cantabria considera el relevo generacional una herramienta estratégica para preservar empresas viables y evitar que la jubilación o la falta de sucesión desemboquen en el cierre de negocios.

"La continuidad empresarial permite mantener puestos de trabajo, conservar el conocimiento acumulado y preservar relaciones con clientes y proveedores, además de contribuir a mantener la actividad económica y comercial en los municipios cántabros", ha defendido el consejero de Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

Asimismo, ha destacado que las experiencias de los empresarios participantes demuestran que "detrás del relevo generacional hay mucho más que una transmisión empresarial: hay personas, familias, trabajadores, clientes y proyectos que forman parte del tejido económico y social de Cantabria".

Para Arasti, 'Relevo Cantabria" permite conectar dos necesidades complementarias: la de empresarios que quieren garantizar la continuidad del proyecto que han construido y la de personas que buscan una oportunidad para iniciar una nueva etapa profesional.

Tal y como ha concluido el consejero, "las historias de Casa Maestro, Luna Organic, Librería y Deportes Iglesias, Modas Juli, Autoservicio Ana y Chicho Peluqueros muestran diferentes circunstancias y sectores, pero comparten una misma preocupación: encontrar quién pueda tomar el testigo".