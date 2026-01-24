Los empresarios del Valle de Buelna lanzan 5.000 ejemplares de la guía del comercio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna han aumentado la tirada de la guía del comercio hasta alcanzar los 5.000 ejemplares, desde los 3.000 de la primera edición y como resultado de la buena acogida por parte de la ciudadanía y el propio sector.

El Gobierno de Cantabria ha apoyado esta iniciativa que tiene el objetivo de garantizar un acceso permanente a la información comercial de los municipios de Los Corrales de Buelna y San Felices de Buelna.

El colectivo distribuirá esta tirada entre establecimientos asociados, dependencias municipales, instituciones públicas y privadas, así como a distintos puntos de acceso ciudadano al municipio, ha informado el Ejecutivo regional.

La guía reúne la información actualizada de los 107 comercios que forman parte de esta asociación que se ha consolidado como una de las agrupaciones comerciales más representativas de Cantabria.

Entre sus contenidos, destacan los datos de contacto de los establecimientos; un calendario de fiestas, con especial atención a las celebraciones locales de estos municipios; y un directorio de teléfonos de interés general.

Una de las principales novedades es que incorpora un código QR en su portada que permite la descarga digital del documento, facilitando así su consulta desde dispositivos móviles y garantizando un acceso permanente a la información comercial del municipio.

Pese a las bajas registradas durante el último año por jubilaciones y la falta de relevo generacional, la asociación mantiene una significativa presencia de establecimientos con una larga trayectoria.