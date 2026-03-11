Empresas del PCTCAN y nómadas digitales internacionales exploran vías de colaboración - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) y seis nómadas digitales internacionales residentes en la región han participado hoy en un encuentro para explorar nuevas fórmulas de colaboración, en una convocatoria realizada a través de la comunidad digital Cantabria Remota, que conecta a profesionales que trabajan en remoto desde la región.

La jornada, celebrada en la sala multiusos de BISALIA Co.Lab, se ha desarrollado en formato Skunk Works, una metodología basada en equipos pequeños y autónomos que trabajan de forma intensiva sobre un reto concreto para generar soluciones prácticas en un corto periodo de tiempo.

Durante el encuentro se han formado tres equipos mixtos integrados cada uno por dos profesionales remotos y representantes de dos empresas del Parque, que han trabajado conjuntamente en el diseño de un mecanismo real de colaboración.

En apenas 45 minutos, cada equipo ha desarrollado una propuesta orientada a generar iniciativas concretas de cooperación, tomando BISALIA Co.Lab como punto de encuentro para futuros proyectos.

La jornada ha comenzado con una bienvenida institucional, a cargo del director del PCTCAN, Pedro Nalda, y el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente, tras la que se han presentado hallazgos clave sobre el potencial de conexión entre profesionales remotos y empresas tecnológicas del parque.

Posteriormente, los equipos han participado en el taller de cocreación, una sesión facilitada por Juan Pérez, y han expuesto sus propuestas ante el resto de los participantes.

El encuentro ha concluido con una puesta en común de las ideas generadas, un desayuno de networking y una visita al espacio de coworking de BISALIA Co.Lab, con el objetivo de reforzas el papel de este entorno como lugar de encuentro para la innovación, la experimentación y el desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por el PCTCAN para fomentar la innovación abierta y la conexión con talento global, contribuyendo a fortalecer el ecosistema empresarial y tecnológico de Cantabria mediante nuevas dinámicas de cooperación.