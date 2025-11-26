El encendido de las luces, el 5 diciembre, inaugura la Navidad en Santander con los elfos como protagonistas

Santander realizará el encendido navideño el 5 de diciembre en una programación cuyo hilo conductor son los elfos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander inaugurará la Navidad el 5 de diciembre, a las 18.30 horas, con el encendido de cuatro millones de luces LED, en un acto "lleno de sorpresas", que forma parte de una programación que contará con "infinidad" de actividades y que tendrá a los elfos como protagonistas.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la propuesta de esta edición quiere ofrecer "motivos para salir a la calle y estar en familia", con actividades para "todos los públicos y todos los gustos".

Dentro de la programación destacan "clásicos" de cada año como la pista de hielo, la rampa de trineos, el maratón de villancicos, la ruta belenes -son más de 50- y más de 30 pasacalles, entre los que resalta el de Papá Noel, que se celebrará el día 23 de diciembre y recorrerá desde Gamazo hasta el Ayuntamiento.

Sobre el encendido, estará repartido por "toda la ciudad" entre el 5 de diciembre y el 8 de enero, y se podrá presenciar cada día a partir de las 18.00 horas.

Asimismo, ese 5 de diciembre tendrán lugar los fuegos artificiales "fríos", la típica traca, sorpresas y un escenario al que se subirá "mucha gente", como, por ejemplo, los propios elfos, a quienes la alcaldesa les ha reconocido "su profesionalidad y sentido del humor". También habrá espacio para las entidades sociales, que adornarán el árbol de la plaza del Ayuntamiento.

Por otro lado, la iluminación de la Alameda de Oviedo se encenderá el día 12 de diciembre, en un acto al que acudirá la asociación de vecinos de este barrio.

Entre las actividades diarias se encuentra el nuevo belén de la plaza de Atarazanas, el belén viviente del claustro de la Catedral (los días 19, 20 y 21 de diciembre), el mercadillo de la plaza de Pombo, los conciertos del Palacio de Deportes y otras actividades como talleres, teatro, danza, magia o villancicos.

Además, se ha marcado el objetivo de llenar las calles de "momentos mágicos" para los niños, que tendrán su propia programación con 'Pequenaviad'. En esta línea, el día 6 de diciembre se repartirán 5.000 revistas con todas las propuestas, en la plaza del Ayuntamiento.

Por último, la cabalgata tendrá lugar el 5 de enero, pero próximamente tendrá una presentación independiente en colaboración con la Asociación para la Cabalgata de Reyes.

Por otro lado, este miércoles también se ha presentado el cartel de las fiestas navideñas de Santander, diseñado por la compañía Quima, ganadora del concurso 'Santander Comercio Innovador'.

Durante esta presentación especial han participado los propios elfos, que han hecho varias preguntas a la alcaldesa, los concejales de Dinamización Social, Fran Arias, y Turismo, Lorena Gutiérrez, así como representantes de los patrocinadores de esta edición: Repsol, Unicaja, Blendio y Dromedario.

La alcaldesa ha afirmado que gracias a los patrocinadores es posible hacer tantas actividades "de calidad", algo que "cada vez es más grande" y que "no tiene nada que ver" con la propuesta de hace dos décadas, cuando la regidora era la concejala de este área, ha afirmado Igual.

Por último, la regidora ha pedido a los santanderinos que "disfruten las fiestas, las vivan, nos olvidemos de los problemas y hagamos, como toca cada fin de año, balance para ver lo que se puede mejorar". Además, ha hecho énfasis en el carácter de estas fechas de reunión, en las que "hay que pasarlo bien sin pasarse", ya que ha apelado a la "responsabilidad" y al "civismo".