El Encuentro de la Industria Farmacéutica Española reivindica en la UIMP la innovación biomédica como motor de salud

Foto de familia del Encuentro de la Industria Farmacéutica Española en la UIMP. - FARMAINDUSTRIA

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro de la Industria Farmacéutica Española, que ha comenzado este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, ha reivindicado la innovación biomédica como motor de salud, competitividad y seguridad estratégica.

En un comunicado, FarmaIndustria ha subrayado que este curso de verano se ha consolidado como "uno de los principales foros de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de la sanidad, la innovación biomédica y la política farmacéutica" en España.

Y es que, en esta edición participarán a lo largo de las dos jornadas más de 200 expertos en el ámbito farmacéutico, incluyendo responsables de la política farmacéutica de la mayoría de comunidades, directores generales de compañías, responsables de áreas clave del sector, consultores, académicos y representantes de pacientes.

Así, ha subrayado que los ponentes debatirán a lo largo del curso sobre la transformación tecnológica del sector, la necesidad de reforzar la competitividad europea y la búsqueda de modelos que garanticen un acceso rápido y equitativo a la innovación para los pacientes en un contexto internacional "de fuerte incertidumbre".

Bajo el título 'Innovación farmacéutica en un mundo en transformación: salud, competitividad y seguridad estratégica', el acto de apertura ha contado con la participación de la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, y del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz.

Cruz ha destacado que la salud ya no se trata solo de una política sectorial, sino que es "un reto importante de país".

"Este cambio lo vimos claramente durante la pandemia. Su impacto nos cambió la perspectiva y desde entonces la salud se ha convertido en una prioridad estratégica para España", ha apostillado.

Por su parte, Fina Lladós ha asegurado que, este encuentro no es un acto más en el calendario, "sino un espacio para anticipar realidades y para preguntarse qué debemos hacer para estar a la altura de un contexto marcado por transformaciones científicas, tecnológicas, económicas y geopolíticas sin precedentes".

La presidenta de Farmaindustria ha resaltado que la industria farmacéutica, además de la investigación biomédica, ha de tener también "capacidad industrial, de producción, de cadenas de suministro resilientes y de la capacidad de un país para disponer de los recursos necesarios en momentos de especial necesidad".

En este sentido, ha apuntado que España cuenta en estos momentos "con una base industrial farmacéutica sólida y competitiva, que genera empleo de calidad, diverso e igualitario, impulsa exportaciones y contribuye de manera significativa al desarrollo económico y tecnológico del país".

Lladós ha defendido que el título elegido para esta edición resume "el momento actual" y ha reivindicado una visión ampliada de la sanidad: "la salud ya no puede entenderse únicamente como una política sanitaria. La salud es también una política industrial, científica, económica y de seguridad".

Por otra parte, ha destacado que el marco regulatorio del sector, que actualmente está en revisión, será "determinante" para lograr aumentar el grado de competitividad del continente.

"Tanto Europa como España están abordando reformas de gran alcance que marcarán durante años la capacidad de nuestros sistemas para atraer innovación, impulsar la investigación y facilitar que los avances lleguen a los pacientes", ha afirmado.

Por ello, ha opinado que acertar con esos cambios normativos será "fundamental", ya que, a su juicio, las reglas que se diseñen ahora condicionarán el ecosistema sanitario, científico e industrial del mañana.

La presidenta de Farmaindustria ha cerrado su intervención poniendo el foco en el paciente como eje de todo el debate sectorial.

"Detrás de cada debate sobre regulación hay pacientes esperando una respuesta. Detrás de cada decisión sobre innovación hay familias anhelando más tiempo y más calidad de vida. Detrás de cada avance tecnológico hay una expectativa humana", ha sentenciado.