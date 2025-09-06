Se enfrenta a 22 años por agresión sexual a su hijastra, grabarla y exhibirle pornografía

Según la Fiscalía, sometió a la hija de su pareja a toda clase de actos sexuales y en su teléfono móvil había vídeos de las relaciones

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía cántabra solicita una pena de 22 años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, de diez años de edad, durante varios meses, así como grabarla manteniendo relaciones sexuales y exhibirle películas pornográficas.

El juicio, por presuntos delitos continuados de agresión sexual, elaboración de pornografía infantil y exhibicionismo, comenzará el próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, y está previsto que continúe el jueves, día 11.

Según el escrito del ministerio público, el procesado "ejercía un rol casi paterno" sobre la víctima, "participando en los cuidados diarios de la niña durante su convivencia".

Así, durante varios meses, aprovechando que en muchos momentos se hallaba al cuidado de la pequeña y se encargaba de acostarla por la noche en su dormitorio, "con intención de satisfacer su ánimo libidinoso sometió a la menor a toda clase de actos sexuales a los que la misma no se oponía, dada la relación análoga a la parental que mantenía con el acusado".

De este modo, "prevaliéndose" de dicha relación y en "decenas" de ocasiones, el acusado realizó a la hija de su pareja "tocamientos, la penetró vaginal y analmente, y la obligó a practicarle felaciones".

La menor, "que por su corta edad y por temor a las consecuencias de que se supieran tales hechos no informó a nadie, apenas comprendía la naturaleza de tales actos", explica la Fiscalía.

Por ello, el acusado, en "varias ocasiones" procedió a exhibir ante la misma películas pornográficas, "requiriendo a su hijastra para que realizase las prácticas sexuales que se veían en tales vídeos, tales como felaciones".

Además, "le pidió que se tomase fotos y videos en los que apareciese desnuda", y otras veces fue el propio hombre quien "grababa con su teléfono móvil a la menor mientras mantenía con ella relaciones sexuales".

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor cuando tuvo conocimiento de los mismos. Y al acusado le intervinieron su teléfono móvil, donde se encontraban almacenados videos de la menor que él había grabado.

DELITOS Y PENAS

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual, otro igualmente continuado de elaboración de pornografía infantil y otro también continuado de exhibicionismo.

La pena solicitada asciende a 22 años de prisión, 18 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 40 años de inhabilitación para trabajar con menores, 29 años de prohibición de acercarse y comunicar con la menor, y 10 años de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad.

Y en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a la menor mediante el pago de 20.000 euros por el daño moral que le ha ocasionado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.