Se enfrenta a once años y medio por agredir sexualmente y acosar a su expareja

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SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita once años y medio de prisión para un hombre acusado de acosar y agredir sexualmente a una mujer con la que había mantenido una relación sentimental.

Según el escrito del ministerio público, el implicado acudió al domicilio de su expareja, quien, al creer que la que llamaba era su hija, abrió la puerta y se encontró al procesado, que "insistió en entrar pese a la negativa de ella".

"Una vez en el interior, comenzó a empujarla hasta llevarla, contra su voluntad y pese a las reiteradas peticiones y requerimientos de que se marchase, a su habitación, donde, con ánimo de atentar contra su libertad e indemnidad sexual, tras empujarla sobre la cama y agarrarla fuertemente, procedió a penetrarla vaginalmente", añade.

Después de estos hechos, el acusado "se ha presentado de forma diaria" en el domicilio de la mujer "pese a la voluntad contraria de ella, encontrándoselo en alguna ocasión sentado en las escaleras y procediendo a seguirla cuando ella salía de su domicilio". También, intentó contactar mediante "reiteradas llamadas y mensajes, a cualquier hora y durante meses, alterando de forma notable su vida cotidiana".

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de violación y otro de coacciones, merecedor de once años y medio de prisión, 13 y medio de incomunicación y alejamiento de ella, ocho de libertad vigilada y 16 de inhabilitación para trabajar con menores.

Y como responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la mujer en 4.000 euros por daños morales.

El juicio está previsto este martes, 23 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el TSJC.

AGRESIÓN SEXUAL DE UN HOMBRE CON DISCAPACIDAD A OTRO

Por otro lado, el ministerio fiscal solicita tres años de cárcel para un interno de un centro de atención a la dependencia acusado de agredir sexualmente a otro.

Según el escrito de acusación, el acusado, "con ánimo libidinoso, se dirigió a la habitación de otro interno y, tras cerrar la puerta con llave, le bajó el pantalón y el calzoncillo y trató de penetrarle, si bien no logró su propósito al ser sorprendido por un educador del centro".

La Fiscalía relata que los dos hombres presentan discapacidad. El agresor sufre retraso mental e hiperactividad, patologías que pudieron afectar su control de impulsos, "pero preservando sus facultades cognitivas"; y el agredido tiene discapacidad intelectual severa y una afectación significativa de la audición y el habla.

A su juicio, los hechos constituyen un delito de agresión sexual, por lo que solicita tres años de prisión, cuatro de alejamiento e incomunicación respecto a la víctima y cinco de libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice al otro hombre en 6.000 euros por los daños morales.

El juicio se celebrará este martes, a las 09.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

ABUSO EN UN APARCAMIENTO

Por otra parte, el ministerio fiscal propone nueve años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer con la que había consumido alcohol en el aparcamiento de un supermercado.

Explica el escrito de acusación que ambos estaban en el aparcamiento de un supermercado bebiendo alcohol, hasta que en un momento dado el acusado "comenzó a acariciarle las piernas por encima de la ropa, llegando a tocarle la entrepierna, lo que motivó el enfado de ella".

A continuación, la mujer, "afectada por el previo consumo de bebidas alcohólicas", entró en el coche y, entonces, el procesado, "actuando con fines libidinosos y sin contar con el consentimiento" de ella, volvió a realizar tocamientos ya por debajo de la ropa y a introducirle los dedos en la vagina.

La Fiscalía pide para él nueve años de prisión, diez de incomunicación y alejamiento respecto de ella y cinco de libertad vigilada, además de una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de indemnización a 12.000 euros.

El juicio se celebra este martes, a las 12.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.