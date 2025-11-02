Se enfrenta a siete años por agredir sexualmente a una mujer mientras dormía tras consumir alcohol, medicinas y droga

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de siete años para un acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando se encontraba profundamente dormida tras consumir alcohol, medicamentos y cannabis.

Según el escrito del ministerio público, el acusado se encontraba en su vivienda en la cama de su dormitorio en compañía de una mujer y un hombre, con los que había estado de fiesta esa noche.

Explica que, "con intención de satisfacer su ansia sexual y aprovechando que ella había caído en un estado de profunda somnolencia por el cansancio y el consumo combinado de medicamentos, alcohol y cannabis, el acusado comenzó a apartarle la ropa interior, tocándole los genitales, para, a continuación, tratar de penetrarla".

Entonces, la mujer "se despertó momentáneamente reprochando su acción al acusado, para después volver a caer dormida". En esa situación, el acusado "aprovechó para penetrarla" hasta que la mujer "volvió a recobrar la consciencia momentos después, recriminándole de nuevo su acción".

Para la Fiscalía estos hechos constituyen un delito de agresión sexual merecedor de siete años de prisión, siete años de libertad vigilada, doce años de inhabilitación para trabajo con menores y diez años de alejamiento e incomunicación con la mujer.

Además, entiende que el acusado debe indemnizar a la víctima en 10.000 euros por el daño moral que le ha causado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso el jueves 6 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.