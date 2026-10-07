"Enorme preocupación" entre los vecinos de Rucandial por el proyecto 'Bosques de Santander'

Zona de Rucandial en Santander - VECINOS DE RUCANDIAL

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del barrio Rucandial de la capital cántabra han expresado su "enorme preocupación" por el proyecto urbanístico 'Bosques de Santander', promovido por el grupo empresarial Real de Piasca, ante la posible afección de viviendas de su zona actualmente habitadas.

Por ello, han reclamado información sobre el proyecto, del que han asegurado haberse enterado por las informaciones publicadas en los medios de comunicación desde hace unos días y no haber recibido "ninguna comunicación oficial".

Así, han pedido en un comunicado conocer qué viviendas del barrio estarán afectadas por el proyecto, qué procedimiento se seguirá y qué alternativas tendrán las familias.

Según anunció el pasado lunes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), en una rueda de prensa, Real de Piasca ha proyectado en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo este macropoyecto, que contempla la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y que acogerá la futura Ciudad de la Justicia.

Su extensión será de más de dos millones de metros cuadrados e incluirá un aparcamiento disuario con 1.300 plazas a la altura de Corbán, nuevos viales y tres puentes para mejorar la conexión entre las autovías. Está previsto que se desarrolle en tres fases, la primera en 2029.

Para ello, el grupo empresarial plantea desarrollar esta actuación a través de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La inversión prevista es de 1.500 millones de euros.

Posteriormente, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, explicó, posteriormente, que 37 viviendas se verán afectadas por este proyecto, cuyos residentes serían realojados con los mismos metros que tienen ahora y serían indemnizados económicamente.

Tras estas informaciones, los vecinos de Rucandial han advertido de que, según informaciones difundidas en los medios de comunicación, esas 37 viviendas que podrían ser demolidas se encuentran en su barrio.

Además, han asegurado que el plano del proyecto que han podido conocer contempla una afección sobre más de 60 viviendas, por lo que reclaman que se haga pública la documentación oficial que permita determinar con precisión cuántas viviendas y propiedades quedarían afectadas.

Han relatado que, hasta el momento, "ninguna administración ni la empresa promotora se ha puesto en contacto directamente con las familias para informarles de la situación, ni han recibido notificaciones, planos o documentación oficial que permita conocer el alcance concreto del proyecto sobre sus viviendas".

Los vecinos están preparando escritos y solicitudes de información dirigidos a las administraciones competentes para conocer oficialmente el proyecto y la situación de sus propiedades.

UN BARRIO HABITADO POR VARIAS GENERACIONES

Los residentes del barrio han subrayado que la zona no es únicamente un espacio dedicado a la actividad ganadera, sino que en ella viven más de 200 personas, donde numerosas familias llevan residiendo allí más de un siglo.

De hecho, han indicado que en varios hogares se ha llegado ya a la sexta generación de una misma familia.

Además, han resaltado también que durante los últimos años se han realizado importantes inversiones en la reforma y modernización de viviendas y que actualmente existen también casas en proceso de construcción o rehabilitación dentro del ámbito que podría verse afectado.

Por ello, los vecinos ven "necesario" que "cualquier actuación tenga en cuenta esta realidad residencial y la existencia de viviendas habitadas antes de determinar definitivamente la ordenación del ámbito".

Y respecto a los realojos, previstos en la misma zona, los propietarios reclaman conocer dónde se produciría; en qué condiciones, cuándo tendría lugar y cómo se garantizaría que las familias no sufran un perjuicio económico o una pérdida de calidad de vida.

También solicitan conocer qué ocurriría con los terrenos y con las inversiones realizadas recientemente en las viviendas.

Los vecinos han planteado que se estudien alternativas que permitan desarrollar el proyecto "respetando, siempre que resulte técnicamente posible, las viviendas actualmente existentes, utilizando para el desarrollo los terrenos disponibles y evitando la desaparición de los hogares consolidados del barrio".

PIDEN "TRANSPARENCIA"

Además, han reclamado "transparencia" al Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y al grupo promotor antes de avanzar en el proyecto y que faciliten información detallada sobre el mismo y su afección concreta a Rucandial,

Así, han solicitan conocer el número exacto de viviendas afectadas; los planos oficiales del ámbito, la relación de parcelas y propiedades afectadas, el procedimiento previsto para la obtención de los terrenos y si existe actualmente algún expediente expropiatorio.

También han pedido conocer las condiciones previstas para los posibles realojos, así como las alternativas estudiadas para evitar la afección de las viviendas existentes.

Ademas, han reclamado transparencia, información y participación antes de que se adopten decisiones que puedan afectar a sus hogares.