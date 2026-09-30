Enrique Vallejo, nuevo director del Departamento de Ingeniería Informática y Electrónica de la UC. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enrique Vallejo ha sido elegido como nuevo director del Departamento de Ingeniería Informática y Electrónica de la Universidad de Cantabria (UC).

En un comunicado, la UC ha subrayado que Vallejo, que ha tomado posesión en la Sala Jordá este martes, es profesor titular de la universidad desde 2019, doctor con mención europea por la misma institución, con una tesis centrada en el desarrollo de mecanismos de sincronización para arquitecturas paralelas, e ingeniero de Telecomunicación con premio extraordinario.

Sus intereses de investigación abarcan aspectos generales de la arquitectura de computadores; en particular, se centra en las redes de interconexión, tanto a nivel de sistema como de chip, y en las arquitecturas paralelas, incluyendo el subsistema de memoria y mecanismos de sincronización.

Ha realizado diversas contribuciones a las redes Dragonfly, utilizadas actualmente en numerosos supercomputadores del Top500, y a otras redes de interconexión a nivel de sistema, incluyendo mecanismos de encaminamiento, fairness, gestión eficiente de recursos de red, evitación de bloqueos y mejoras del encaminamiento no mínimo.

También ha contribuido activamente a la investigación en redes en chip (Networks-on-Chip, NoC), con especial atención a los mecanismos de bypass de baja latencia, la implementación eficiente de routers NoC y a la jerarquía de memoria. En el ámbito de la sincronización y el balanceo de carga, ha realizado contribuciones al soporte hardware de mecanismos de sincronización basados en locks y de modelos de programación basados en tareas.

Asimismo, ha colaborado en el desarrollo de varias herramientas de simulación de redes de código abierto, entre ellas el simulador de redes Dragonfly FOGSim, el conjunto de herramientas de simulación de NoC BST y un modelo detallado de tráfico de Graph500.

Ha publicado más de 50 trabajos internacionales revisados por pares, incluyendo artículos en revistas indexadas en JCR y en congresos internacionales de referencia en el área, como TPDS, Trans. on Computers, JPDC, MICRO, HPCA y Supercomputing.

Es titular de dos patentes internacionales y posee dos sexenios de investigación con sexenio vivo. Ha realizado cuatro estancias de investigación, en Microsoft Research, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), ICS-FORTH y CNRS/LIRMM. Ha participado en más de 16 proyectos de investigación, incluyendo proyectos nacionales, europeos y contratos de transferencia industrial. Entre ellos destacan los proyectos europeos Mont-Blanc 1, 2 y 3, pioneros en la utilización de arquitecturas ARM para computación de altas prestaciones. Ha codirigido cuatro tesis doctorales finalizadas con otra en curso. Ha recibido dos HiPEAC Awards por la publicación de artículos en algunos de los congresos de mayor prestigio (MICRO y HPCA) y varios premios al mejor artículo en congresos del área.

A nivel docente, ha impartido docencia en las ingenierías de telecomunicación y de informática, en áreas relacionadas con las redes de computadores, arquitectura del procesador y centros de datos.

Además, es coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Informática desde el año 2022 y ha sido subdirector del Departamento de Ingeniería Informática y Electrónica.

PERSONAL TÉCNICO, DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Por otro lado, la UC ha informado de que la rectora, Conchi López, ha presidido este jueves la toma de posesión de 24 administrativos adscritos al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) como funcionarios de carrera, subgrupo C1.

"Una de las mayores satisfacciones de ser rectora es poder acompañar a nuestros compañeros y compañeras en sus tomas de posesión. Y cuando son tantos como hoy, esa satisfacción es aún mayor", ha subrayado.

Además, en su intervención, ha agradecido el "compromiso" que demuestran con la Universidad de Cantabria. "Gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso que demostráis cada día con esta Universidad. Enhorabuena a todos y todas. Seguimos contando con vosotros para continuar construyendo juntos la Universidad de Cantabria", ha sentenciado.