El equipo de Gobierno de Santander llega al Pleno con una pitada por parte de policías locales

La concejala de Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales, Lorena Gutiérrez, llegando al Pleno de este jueves. - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diferentes agentes de la Policía Local han recibido este jueves al equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander con una pitada a las puertas del Pleno municipal.

Y es que, una veintena de policías locales se han concentrado dentro del Ayuntamiento con silbatos a las entrada de la cámara municipal, donde han pedido que se cumplan los acuerdos que se negociaron "hace casi dos años y a día de hoy siguen sin ejecutarse".

El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, Sergio Pando (CSIF), ha recordado que esta concentración previa al Pleno municipal se sucede en el Consistorio desde "hace casi año y medio".

"Aunque parece que la alcaldesa (Gema Igual) intenta focalizar el conflicto con la Policía local, esto no es así. La Policía es el colectivo más numeroso dentro del Ayuntamiento, pero aquí lo que se está reivindicando son acuerdos que afectan a todo el personal municipal, desde el personal técnico de servicios sociales hasta los vigilantes", ha señalado.