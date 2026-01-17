Archivo - Ernesto Alterio y Marta Belenguer recalan el viernes 23 y sábado 24 en el Palacio con la obra 'Viejos tiempos' - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los actores Ernesto Alterio y Marta Belenguer recalarán el viernes 23 de enero y sábado 24 en el Palacio de Festivales de Cantabria para interpretar la obra teatral 'Viejos tiempos', del dramaturgo Harold Pinter (1930-2008).

La doble cita, en la que estarán acompañados por Mélida Molina, será a las 19.30 horas en la Sala Pereda con una duración de 90 minutos sin descanso.

Bajo la dirección de Beatriz Argüello, esta producción de Teatro de La Abadía y Entrecajas Producciones Teatrales gira en torno a la visita que Anna, amiga de juventud de Kate, realiza a la casa donde esta última vive con Deeley, su marido. La inesperada aparición de la mujer, veinte años después, detona un juego de sospechas, celos, deseo y dudas, donde la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibuja.

'Viejos tiempos' es una de las obras cumbre de la dramaturgia de Harold Pinter, un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a la visión del pasado y a la forma de vivir el presente. Escrita en 1971, fue estrenada por la Royal Shakespeare Company, bajo la dirección de Peter Hall.

Pinter disecciona en este texto a tres personas complejas que luchan por encontrar espacios comunes en los que reconstruir un pasado borroso e inarticulado, donde las palabras no tienden puentes, sino que levantan muros apenas comunicables, llenos de ferocidad y violencia.

El Gobierno ha recordado que las entradas en venta anticipada para esta obra están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, a las 11.00 horas de ambos días se pondrá a la venta en taquilla y a través de la página web el 10 por ciento del aforo en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.