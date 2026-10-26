La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la UC incrementa un 80% su matrícula y consolida la plena empleabilidad

La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la UC - UC

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía (EpIME) de la Universidad de Cantabria, ubicada en el campus de Torrelavega, ha registrado este curso un notable aumento de estudiantes, con 73 nuevos alumnos, lo que supone un incremento del 80% respecto al año anterior. Según su directora, Gema Fernández Maroto, este crecimiento refleja una "mayor conciencia social" sobre el papel estratégico de la minería y la energía en el bienestar actual.

"Este año estamos muy orgullosos porque la labor que estamos haciendo de enseñar a la sociedad lo que significa ser ingeniero de minas nos está dando buenos resultados", ha señalado Fernández, que ha remarcado que los recursos mineros y energéticos "son muy importantes en nuestra vida porque nos facilitan la sociedad de bienestar que tenemos realmente y es el ingeniero de minas el profesional que extrae estos recursos".

La EpIME imparte el grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y el grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, dos titulaciones con especialidades diferenciadas que permiten a los graduados completar su formación con el Máster Universitario en Ingeniería de Minas y acceder al conjunto de competencias profesionales del sector.

"Un graduado en recursos mineros o en recursos energéticos puede hacer el máster en Ingeniería de Minas consiguiendo las cuatro intensificaciones del Ingeniero de Minas y todas las atribuciones profesionales de esas especialidades. Eso implica un abanico de posibilidades de trabajo muy amplio, en ámbitos como la exploración y prospección de recursos, la explotación de minas, la ingeniería de materiales y la energía, lo que facilita la inserción laboral de nuestros egresados", ha señalado la directora.

Esta formación se traduce, según Fernández Maroto, en oportunidades laborales casi inmediatas. "No tenemos desempleo. Nuestros graduados salen directamente al mundo del trabajo. La demanda laboral es muy alta debido a nuestra continua dependencia de los recursos mineros y energéticos. Esto ha hecho que la sociedad se dé cuenta de la importancia de estos profesionales que además trabajan en una minería medioambientalmente respetuosa, posibilitando un aprovechamiento racional de los recursos", ha sostenido.

La directora también subraya la proyección internacional de los egresados. "Nuestros estudiantes tienen una gran salida profesional en Sudamérica, entre otras cuestiones porque son muy apreciados y por las grandes explotaciones existentes en dicho continente, pero en España y toda Europa también cuentan con una elevada empleabilidad, en la extracción y aprovechamiento tanto de las denominadas materias primas críticas, como en recursos ordinarios".

"Actualmente, tenemos conocimiento de egresados que están trabajando en Sudamérica, en Australia, en el norte de Europa y también en África", ha precisado.

La calidad docente e investigadora del centro queda reflejada, además, en los rankings: desde 2019, sus titulaciones se sitúan en posiciones estacadas del U-Ranking BBVA en sus categorías (con posiciones oscilantes entre el primer y tercer puesto en las distintas anualidades), dentro de un conjunto de 14 Escuelas de Minas existentes en España.

Para dar a conocer los avances tecnológicos en el sector, la EPI celebró el pasado viernes la XIII Jornada de Minería y Energía, con la participación de los ingenieros de Minas María Muñiz, Montse Fernández, Javier de Miguel y Mónica Triguero.

La programación ha incluido ponencias sobre ventilación en explotaciones subterráneas, gestión y control de balsas mineras o tailings, y experiencias empresariales cantábricas relacionadas con la modelización, extracción y explotación de recursos energéticos.