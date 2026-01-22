La Escuela de Medio Ambiente de Camargo organiza una jornada de educación y voluntariado en las Marismas de Alday

Marismas de Alday - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Medio Ambiente de Camargo ha organizado para el próximo sábado, día 31 de enero, una actividad de educación y voluntariado ambiental en las Marismas de Alday. Bajo el título 'Marismas de Alday: conocer para cuidar', la jornada se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas e incluirá un paseo guiado e interpretado con recogida voluntaria de residuos.

Así, esta iniciativa de carácter gratuito, que se va a llevar a cabo en colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre y Ecoembes, tiene como punto de encuentro la Casa de la Naturaleza de las Marismas de Alday. Para participar es necesaria inscripción previa a través de un formulario online, con un máximo de 25 plazas disponibles.

Las Marismas de Alday constituyen uno de los principales espacios naturales del municipio y un enclave de gran interés ornitológico, especialmente relevante dentro de las rutas migratorias de numerosas aves acuáticas.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Armada, ha explicado que, tras años de degradación derivados de su localización en un entorno altamente urbanizado, este humedal ha sido objeto de un proceso de recuperación que hoy permite compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el uso público y la educación ambiental.

"Su singularidad radica en ser un refugio natural de alto valor ecológico rodeado de infraestructuras, lo que refuerza la necesidad de su cuidado y protección", ha señalado.

En este sentido, Armada ha indicado que las Marismas de Alday "son un ejemplo de cómo la buena gestión ambiental permite recuperar espacios naturales muy deteriorados y convertirlos en lugares de referencia para la biodiversidad y la sensibilización ciudadana".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de "implicar a la ciudadanía en su conservación", fomentando para ello el conocimiento del entorno como herramienta para su respeto y protección.